Отзывов о программе Able Batch Image Converter 3.22.9.5 пока нет, можете добавить...

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Able Batch Image Converter - приложение, которое позволяет легко и быстро конвертировать множество графических файлов одним нажатием кнопки. Также присутствует возможность редактировать изображения и фотографии, применять различные эффекты (поворот, отражение, изменение размера, автоматическая обрезка полей, фильтры, удаление шума, выравнивание, водяные знаки, поля, цветовые настройки и т.д.).

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