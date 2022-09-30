Able Batch Image Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $25
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.22.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,18 Мб
Able Batch Image Converter - приложение, которое позволяет легко и быстро конвертировать множество графических файлов одним нажатием кнопки. Также присутствует возможность редактировать изображения и фотографии, применять различные эффекты (поворот, отражение, изменение размера, автоматическая обрезка полей, фильтры, удаление шума, выравнивание, водяные знаки, поля, цветовые настройки и т.д.).
Поддерживаются практически любые графические форматы, включая JPEG Bitmap (jpg, jpeg, jpe, jif), PaintBrush (pcx), Windows Bitmap (bmp, dib, rle), TIFF Bitmap (tif, tiff, fax, g3n, g3f, xif), CompuServe Bitmap (gif), Windows Icon (ico), Windows Cursor (cur), Portable Network Graphics (png), Windows Metafile (wmf), Enhanced Windows Metafile (emf), Targa Bitmap (tga, targa, vda, icb, vst, pix), Portable Pixmap, GrayMap, BitMap (pxm, ppm, pgm, pbm), Wireless Bitmap (wbmp), JPEG2000 (jp2), JPEG2000 Code Stream (j2k, jpc, j2c), Multipage PCX (dcx), Camera RAW (crw, cr2, nef, raw, pef, raf, x3f, bay, orf, srf, mrw, dcr) и пр.
Особенности Able Batch Image Converter:
- Удаление шумов.
- Изменение размера изображения и холста.
- Поворот / отражение.
- Добавление рамки.
- Авто-обрезка изображений.
- Изменение разрешения (DPI).
- Изменение качества JPEG.
- Изменение глубины цвета.
- Цветовые настройки (контраст, яркость, оттенок, насыщенность).
- Эффекты (фильтр, линзы, волна, морфинг и пр.).
- Авто коррекция яркости.
- Выравнивание, автоматический баланс белого.
- Водяные знаки (с прозрачностью, тенью и рамкой).
- Фон и обои.
- Добавление текста.
- Много-страничные файлы, разбивка страницы.
- Удаление всех метаданных.
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