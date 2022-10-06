Able Graphic Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $34.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.7.10.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,35 Мб
Able Graphic Manager - программа, позволяющая легко просматривать, получать, обрабатывать изображения, печатать и конвертировать графические файлы в обычном и пакетном режиме.
Особенности Able Graphic Manager:
- Входные форматы JPG, TIF, PCX, PNG, BMP, WMF, EMF, TGA, PXM, PPM, PGM, PBM, PDF, PS, DCX.
- Поддерживается функция Drag-And-Drop.
- Режим пакетной обработки (конвертация и печать).
- Позволяет добавлять папку(и) с файлами, включая вложенные папки.
- Режим командной строки (просмотр, конвертирование и печать).
- Имеется возможность выбора файлов по маске (*.*).
- Получение изображений со сканеров TWAIN с полным контролем возможностей сканера.
- Обработка изображений (эквализация, контраст, RGB, HSV, HSL, FFT, преобразование в 24-битное, серое и черно-белое).
- Эффекты (Негатив, карта неровностей, линза, волна, морф, пользовательские фильтры).
- Информация о состоянии (размер, масштаб, положение, индикатор хода открытия файла).
- Функции копирования в буфер обмена и кадрирования.
- Нанесение водяного знака.
- И многое другое...
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Отзывы о программе Able Graphic Manager
Admin
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