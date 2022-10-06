Able Graphic Manager для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $34.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.7.10.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,35 Мб
Able Graphic Manager скриншот № 1
Able Graphic Manager скриншот № 2
Able Graphic Manager скриншот № 3

Able Graphic Manager - программа, позволяющая легко просматривать, получать, обрабатывать изображения, печатать и конвертировать графические файлы в обычном и пакетном режиме.

Особенности Able Graphic Manager:

  • Входные форматы JPG, TIF, PCX, PNG, BMP, WMF, EMF, TGA, PXM, PPM, PGM, PBM, PDF, PS, DCX.
  • Поддерживается функция Drag-And-Drop.
  • Режим пакетной обработки (конвертация и печать).
  • Позволяет добавлять папку(и) с файлами, включая вложенные папки.
  • Режим командной строки (просмотр, конвертирование и печать).
  • Имеется возможность выбора файлов по маске (*.*).
  • Получение изображений со сканеров TWAIN с полным контролем возможностей сканера.
  • Обработка изображений (эквализация, контраст, RGB, HSV, HSL, FFT, преобразование в 24-битное, серое и черно-белое).
  • Эффекты (Негатив, карта неровностей, линза, волна, морф, пользовательские фильтры).
  • Информация о состоянии (размер, масштаб, положение, индикатор хода открытия файла).
  • Функции копирования в буфер обмена и кадрирования.
  • Нанесение водяного знака.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе Able Graphic Manager

Admin

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