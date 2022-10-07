Able Image Browser для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,36 Мб
Able Image Browser скриншот № 1

Able Image Browser - это быстрое, простое в использовании и недорогое полнофункциональное решение для просмотра изображений.

Возможности Able Image Browser:

  • Поддерживает все распространенные форматы изображений: JPEG (JPG и JPE), GIF, Bitmaps (BMP, RLE и DIB), TIFF (TIF и FAX), метафайлы (WMF и EMF), иконки (ICO), PNG, PCX, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), PBM, PGM и PPM.
  • Конвертирование в Adobe PDF, PostScript PS, EPS, Wireless bitmap.
  • Отображение эскизов с поддержкой кэширования в памяти и на диске (можно изменить: размер эскизов, размер области предварительного просмотра).
  • Стартовая папка по умолчанию.
  • Изображения могут быть добавлены в избранное для последующего просмотра или сохранения в качестве коллекции изображений.
  • Расширенная функциональность отображения, печати и экспорта эскизов.
  • Три режима печати: Печать текущего выбранного изображения (изображений), Печать всех изображений в текущей папке, Печать миниатюр для всех изображений в текущей папке.
  • Автоматический выбор оптимальной ориентации для печати.
  • Назначение текстовых описаний к изображениям.
  • Функции работы с изображениями, включая поворот, переворот, кадрирование, изменение размера, а также различные фильтры и эффекты.
  • Быстрое редактирование (яркость, контрастность, обрезка).
  • Многократное копирование / переименование.
  • Удаление эффекта "красных глаз" (вызванного фотографией со вспышкой).
  • Автоматическая регулировка ориентации.
  • Регулировка цвета.
  • Преобразование цветового режима.
  • Эффекты (Негатив, Bupmap, Объектив, Волна, Морф, Пользовательский фильтр).
  • Пересылка изображений по электронной почте.
  • Все стандартные функции управления файлами и папками, а также функции преобразования изображений.
  • Простота в использовании.
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