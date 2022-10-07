Able Image Browser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,36 Мб
Able Image Browser - это быстрое, простое в использовании и недорогое полнофункциональное решение для просмотра изображений.
Возможности Able Image Browser:
- Поддерживает все распространенные форматы изображений: JPEG (JPG и JPE), GIF, Bitmaps (BMP, RLE и DIB), TIFF (TIF и FAX), метафайлы (WMF и EMF), иконки (ICO), PNG, PCX, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), PBM, PGM и PPM.
- Конвертирование в Adobe PDF, PostScript PS, EPS, Wireless bitmap.
- Отображение эскизов с поддержкой кэширования в памяти и на диске (можно изменить: размер эскизов, размер области предварительного просмотра).
- Стартовая папка по умолчанию.
- Изображения могут быть добавлены в избранное для последующего просмотра или сохранения в качестве коллекции изображений.
- Расширенная функциональность отображения, печати и экспорта эскизов.
- Три режима печати: Печать текущего выбранного изображения (изображений), Печать всех изображений в текущей папке, Печать миниатюр для всех изображений в текущей папке.
- Автоматический выбор оптимальной ориентации для печати.
- Назначение текстовых описаний к изображениям.
- Функции работы с изображениями, включая поворот, переворот, кадрирование, изменение размера, а также различные фильтры и эффекты.
- Быстрое редактирование (яркость, контрастность, обрезка).
- Многократное копирование / переименование.
- Удаление эффекта "красных глаз" (вызванного фотографией со вспышкой).
- Автоматическая регулировка ориентации.
- Регулировка цвета.
- Преобразование цветового режима.
- Эффекты (Негатив, Bupmap, Объектив, Волна, Морф, Пользовательский фильтр).
- Пересылка изображений по электронной почте.
- Все стандартные функции управления файлами и папками, а также функции преобразования изображений.
- Простота в использовании.
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