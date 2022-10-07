Трекер Голодания - приложение, которое поможет вам сбросить вес самым естественным и безопасным образом всего за 30 дней. Интервальное голодание – самый эффективный способ похудения. Ваш организм расходует гликоген и переходит в режим жиросжигания, или кетоза. Это не диета, а режим питания, который состоит из чередующихся циклов голодания и питания. При этом не указывается, какие продукты следует или не следует потреблять, а лишь устанавливается режим приема пищи.

Особенности приложения Трекер Голодания: