Трекер Голодания для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Happiness Techs
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,09 Мб
Трекер Голодания - приложение, которое поможет вам сбросить вес самым естественным и безопасным образом всего за 30 дней. Интервальное голодание – самый эффективный способ похудения. Ваш организм расходует гликоген и переходит в режим жиросжигания, или кетоза. Это не диета, а режим питания, который состоит из чередующихся циклов голодания и питания. При этом не указывается, какие продукты следует или не следует потреблять, а лишь устанавливается режим приема пищи.
Особенности приложения Трекер Голодания:
- Позволяет сбросить вес без диет.
- Позволяет создать свой план голодания.
- Уменьшение инсулинорезистентности.
- Лучшее восстановление и обновление клеток.
- Профилактика рака и метаболических расстройств.
- Уменьшается количество хронических воспалений.
- Улучшается память.
- Отслеживание изменения веса.
- ИМТ.
- Напоминания про употребление воды.
- Улучшается состояние сердца.
- Ускоряет обмен веществ и выработку гормона роста.
- Позволяет познакомиться с основами интервального голодания.
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Admin
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