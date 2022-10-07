Трекер Голодания для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,09 Мб
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Трекер Голодания - приложение, которое поможет вам сбросить вес самым естественным и безопасным образом всего за 30 дней. Интервальное голодание – самый эффективный способ похудения. Ваш организм расходует гликоген и переходит в режим жиросжигания, или кетоза. Это не диета, а режим питания, который состоит из чередующихся циклов голодания и питания. При этом не указывается, какие продукты следует или не следует потреблять, а лишь устанавливается режим приема пищи.

Особенности приложения Трекер Голодания:

  • Позволяет сбросить вес без диет.
  • Позволяет создать свой план голодания.
  • Уменьшение инсулинорезистентности.
  • Лучшее восстановление и обновление клеток.
  • Профилактика рака и метаболических расстройств.
  • Уменьшается количество хронических воспалений.
  • Улучшается память.
  • Отслеживание изменения веса.
  • ИМТ.
  • Напоминания про употребление воды.
  • Улучшается состояние сердца.
  • Ускоряет обмен веществ и выработку гормона роста.
  • Позволяет познакомиться с основами интервального голодания.
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