Resync Edit для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31,24 Мб
Resync Edit скриншот № 1
Resync Edit скриншот № 2

Resync Edit - бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее быстро обрезать видео, чтобы сохранить любимые сцены из видео.

После установки программа мгновенно создает специальный пункт в контекстном меню Windows для тех, кто работает с помощью мыши, чтобы можно было просто выбрать видео, предназначенное для редактирования, в соответствующем каталоге, вместо того чтобы вручную вызывать инструмент выбора файлов и переходить в папку для этого. Когда видео выбрано, оно отображается в компактном, но изменяемом по размеру окне, которое автоматически начинает проигрываться, чтобы пользователи могли сразу получить представление о его длине и содержании.

При прокрутке временной шкалы видеофрагменты отображаются покадрово, чтобы обеспечить пользователю высокий уровень точности при выборе точного места для обрезки файла и избежать дрожащих вступительных роликов, в которых может быть пропущена пара кадров. Прохождения видеоигр обычно сопровождаются определенными звуковыми эффектами на повышенных тонах в зависимости от уровня, поэтому приложение позволяет переключать звук в процессе редактирования, поскольку он может искажаться при прокрутке временной шкалы.

Также программа включает систему автоматической проверки обновлений, которая избавляет пользователей от необходимости вручную посещать ее хранилище в поисках новых версий. В зависимости от ваших предпочтений, видео может быть закодировано перед сохранением для вашего удобства.

Если более известные программы редактирования медиафайлов, такие как Adobe Premiere Pro или Kdenlive, содержат функции, которые вы, возможно, никогда не используете, и вам нужна утилита, которая быстрее загружается и проще в использовании, то Resync Edit вполне может быть подходящим инструментом для вас, учитывая быстрый процесс обрезки видео и минималистичный интерфейс.

 

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