Отзывов о программе OpenHashTab 3.0.2 пока нет, можете добавить...

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OpenHashTab - небольшая утилита, которая позволяет проверять хэш файлов из контекстного меню Проводника операционной системы Windows. Поддерживает широкий спектр алгоритмов хеширования (CRC32, CRC64 (xz), xxHash, xxHash3, MD4, MD5, RipeMD160, Blake2sp, SHA-1, SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), SHA-3 (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512), BLAKE3, KangarooTwelve, ParallelHash128 and ParallelHash256, Streebog). Программное обеспечение легко интегрируется в операционную систему, что делает файлы и каталоги удобными для проверки.

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