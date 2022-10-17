OpenHashTab для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,97 Мб
OpenHashTab скриншот № 1
OpenHashTab скриншот № 2

OpenHashTab - небольшая утилита, которая позволяет проверять хэш файлов из контекстного меню Проводника операционной системы Windows. Поддерживает широкий спектр алгоритмов хеширования (CRC32, CRC64 (xz), xxHash, xxHash3, MD4, MD5, RipeMD160, Blake2sp, SHA-1, SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), SHA-3 (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512), BLAKE3, KangarooTwelve, ParallelHash128 and ParallelHash256, Streebog). Программное обеспечение легко интегрируется в операционную систему, что делает файлы и каталоги удобными для проверки.

Особенности OpenHashTab:

  • Поддержка 28 алгоритмов, включая CRC32, CRC64 (xz), xxHash, xxHash3, MD4, MD5, RipeMD160, Blake2sp, SHA-1, SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), SHA-3 (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512), BLAKE3, KangarooTwelve, ParallelHash128 and ParallelHash256, Streebog.
  • Высокопроизводительное вычисление хэшей.
  • Поддержка экранов с высоким DPI.
  • Поддержка длинных путей.
  • Многоязычный интерфейс.
  • Проверка хэшей на VirusTotal.
  • Проверка хэша по контрольной сумме файла (Поддерживается хэш файла, sum output (hex или base64), corz .hash, SFV).
  • Экспорт хэша в файл или буфер обмена (Поддерживается sum output, corz .hash, SFV).
  • Дополнительная опция контекстного меню для более быстрого доступа.
  • Ассоциации файлов и автономный режим.
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