OpenHashTab для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|namazso
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,97 Мб
OpenHashTab - небольшая утилита, которая позволяет проверять хэш файлов из контекстного меню Проводника операционной системы Windows. Поддерживает широкий спектр алгоритмов хеширования (CRC32, CRC64 (xz), xxHash, xxHash3, MD4, MD5, RipeMD160, Blake2sp, SHA-1, SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), SHA-3 (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512), BLAKE3, KangarooTwelve, ParallelHash128 and ParallelHash256, Streebog). Программное обеспечение легко интегрируется в операционную систему, что делает файлы и каталоги удобными для проверки.
Особенности OpenHashTab:
- Поддержка 28 алгоритмов, включая CRC32, CRC64 (xz), xxHash, xxHash3, MD4, MD5, RipeMD160, Blake2sp, SHA-1, SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), SHA-3 (SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512), BLAKE3, KangarooTwelve, ParallelHash128 and ParallelHash256, Streebog.
- Высокопроизводительное вычисление хэшей.
- Поддержка экранов с высоким DPI.
- Поддержка длинных путей.
- Многоязычный интерфейс.
- Проверка хэшей на VirusTotal.
- Проверка хэша по контрольной сумме файла (Поддерживается хэш файла, sum output (hex или base64), corz .hash, SFV).
- Экспорт хэша в файл или буфер обмена (Поддерживается sum output, corz .hash, SFV).
- Дополнительная опция контекстного меню для более быстрого доступа.
- Ассоциации файлов и автономный режим.
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Отзывы о программе OpenHashTab
Admin
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