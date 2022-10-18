Perfect Backup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 Build 623 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Perfect Backup Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,57 Мб
Perfect Backup - современное программное обеспечение для резервного копирования, которое сохранит ваши данные в целости и сохранности. Резервные копии ваших файлов будут создаваться на регулярной основе и могут храниться одновременно на нескольких носителях, что повысит уровень безопасности.
Особенности программы Perfect Backup:
- Бэкап файлов и папок на различные типы устройств: внутренние и внешние накопители, DVD/Blu-ray диски, FTP-серверы, сетевые и облачные хранилища.
- Применение фильтров и правил для исходных файлов: включение только определенных расширений или исключение расширений, файлов и папок.
- 4 типа резервного копирования: полное, инкрементное, дифференциальное и синхронизация.
- ZIP-сжатие, шифрование и защита паролем.
- Гибкий планировщик задач. Выберите дни, установите расписание, когда Perfect Backup должен автоматически создавать резервные копии ваших файлов.
- Удобный интерфейс. Здесь нет сложных настроек или дополнительных элементов управления. Даже новичок сможет начать пользоваться программой.
- Удобный контроль заданий резервного копирования. Записи могут отображаться в двух формах: в виде карточек и в виде списка (таблицы).
- Управление деревом позволяет фильтровать задания в списке: показывать только запущенные, только отмененные задания и т.д. Вы также можете искать задания по имени.
- Удобный и полезный журнал событий. Вы можете просмотреть журнал всех событий, произошедших во время вашего отсутствия.
- Подробные отчеты о резервном копировании. Они включают информацию о каждом обработанном файле и папке. Если возникла какая-то проблема, она также будет добавлена в отчет.
- Уведомления по электронной почте. Вы можете настроить программу так, чтобы она отправляла вам письмо по электронной почте, когда задание резервного копирования будет завершено. Отчет может быть прикреплен к письму.
- Гибкие настройки резервного копирования. Вы можете настроить параметры копирования файлов, параметры сжатия, параметры ведения журнала и т.д.
- Программа может автоматически запускаться вместе с Windows и работать в фоновом режиме.
- Гарантированное восстановление. При каждом резервном копировании создается новая точка восстановления. Таким образом, у вас всегда есть список точек восстановления на выбор.
- Восстановление непосредственно из хранилища. Установите Perfect Backup на любой компьютер, откройте файл задания резервного копирования (*.pbk) прямо из хранилища, и Perfect Backup сделает все остальное.
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