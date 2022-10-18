ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"

Acronis True Image 2021 25.8.1.39216 Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

WinHex 20.6 WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

Paragon Hard Disk Manager 16.5 Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

Macrium Reflect 8.0.6979 Free Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

AOMEI Backupper 6.9.1 AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...