digiCamControl для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Duka Istvan
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86,5 Мб
digiCamControl - программа разработана для дистанционного управления цифровой камерой с компьютера. Соединение между двумя устройствами осуществляется через USB-кабель.
В интерфейсе программы нет ничего вычурного, но он интуитивно понятен и прост. Меню выстроены в верхней части экрана, а их опции расположены в правой части экрана. Список действий, которые может выполнять камера с компьютера, включает в себя запуск изображения и просмотр снимка на мониторе компьютера, съемку с брекетингом с произвольной выдержкой и экспозицией, а также создание таймлапс-проектов. Из списка опций можно выбрать режим работы камеры, значение ISO, выдержку, диафрагму, баланс белого или экспозицию.
Приложение поддерживает работу с несколькими камерами, а также может отображать гистограмму и метаданные снимка. Эти данные могут помочь сделать следующий шаг в операции обработки изображения. В digiCamControl нет сложных настроек, и большинство из них легко понять. Конечно, некоторые знания о фотографии являются преимуществом.
Общие параметры конфигурации включают опции, относящиеся к внешнему виду приложения. Более богатый выбор доступен для предварительного просмотра изображения, который может осуществляться автоматически в течение определенного периода времени. Привязка изображения может быть выполнена с помощью определенных пользователем клавиатурных триггеров с использованием любой клавиши в сочетании с одним из поддерживаемых модификаторов (Alt, Ctrl или Shift).
digiCamControl - не самая сложная программа для управления камерами прямо с компьютера, но она содержит полезные функции и возможности, особенно для любителей фотографии. Тем не менее, прежде чем использовать программу, убедитесь, что ваша камера есть в списке поддерживаемых устройств.
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