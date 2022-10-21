Aurora Editor - удобный редактор Markdown с открытым исходным кодом, который предлагает простой минималистичный интерфейс и опциональную темную тему, которая неплохо сочетается с остальными программами для Windows.

Интерфейс приложения не вызовет отторжения, а также не потребует особого привыкания - все основные функции, расположены под строкой заголовка, которая содержит все доступные опции приложения, не занимая экранную площадь за счет всегда видимых панелей инструментов с непишущими иконками без тегов, таким образом, оставляя больше горизонтального пространства для просмотра строк кода и избегая необходимости прокрутки вниз.

Любители работать ночью могут страдать от напряжения глаз при работе с некоторыми приложениями, поэтому в приложении предусмотрена функция темного режима при редактировании поздно вечером в слабо освещенном помещении. Чтобы минимизировать отвлекающие факторы, программа также предоставляет пользователям полноэкранный режим, который скрывает панель задач и счетчик уведомлений в правом нижнем углу экрана. Кроме того, те, кто хочет сохранить формат Markdown файла, над которым они работают, могут экспортировать его в HTML-формат, чтобы быстро проверить, как расположено содержимое на веб-странице.

Более того, хотя для вырезания, копирования и вставки содержимого в приложении используются обычные комбинации горячих клавиш, отсутствие контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши, ставит в невыгодное положение тех, кто работает с помощью мыши. Однако, поскольку исходный код программы находится в открытом доступе, те, кто имеет опыт программирования, могут внести свои предложения или форкнуть репозиторий для создания пользовательских версий, реализующих такие возможности, не начиная работу с нуля и не изменяя внешний вид и функциональность приложения.

В целом, если вы ищете HTML-редактор с открытым исходным кодом, который уважает вашу конфиденциальность и фокусируется на основных функциях, а также если вы работаете с клавиатурой, то Aurora Editor может стать для вас подходящим инструментом, учитывая его простой минималистичный интерфейс и опциональную темную тему, которая может сочетаться с остальными родными программами Windows.