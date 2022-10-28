Domain Checker - утилита с помощью которой можно легко найти идеальное доступное доменное имя. Программа поддерживает наиболее распространенные домены верхнего уровня (такие как .com / .net / .uk), а также пользователи могут свободно добавлять новые. Присутствует возможность проверить доступность сразу нескольких доменных имен.

Помимо ручного ввода нужных элементов, можно также импортировать списки из файлов. Вы можете легко сканировать огромные списки слов и добавлять пре-/суффиксы. Domain Checker использует публичные whois-серверы.

Основные возможности Domain Checker: