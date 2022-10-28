Domain Checker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Поиск информации
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,61 Мб
Domain Checker - утилита с помощью которой можно легко найти идеальное доступное доменное имя. Программа поддерживает наиболее распространенные домены верхнего уровня (такие как .com / .net / .uk), а также пользователи могут свободно добавлять новые. Присутствует возможность проверить доступность сразу нескольких доменных имен.
Помимо ручного ввода нужных элементов, можно также импортировать списки из файлов. Вы можете легко сканировать огромные списки слов и добавлять пре-/суффиксы. Domain Checker использует публичные whois-серверы.
Основные возможности Domain Checker:
- Быстрый поиск WHOIS по нескольким адресам.
- Встроенная поддержка 400+ доменов верхнего уровня.
- Определяемый пользователем список серверов WHOIS (TCP порт 43).
- Определяемая пользователем задержка между каждой проверкой.
- Интернационализированные доменные имена (IDN).
- Экспорт результатов в PDF, CSV, TXT файл.
- Извлечение доменных имен из текста.
- Дополнительное подключение к прокси-серверу (SOCKS).
- Отметка доменов по знаку и доменов по формуле.
- Отметка доменов из файла со списком слов.
- Проверка доменов по меткам для всех доменов верхнего уровня.
- Мастер создания доменов по меткам.
- Перекрестное смешение слов.
- Способность обрабатывать до 100 миллионов доменных имен.
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