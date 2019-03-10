Free Music Video Downloader для Windows

Free Music Video Downloader 2.23

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Описание Free Music Video Downloader 2.23Описание   Скачать Free Music Video Downloader 2.23СКАЧАТЬ (8,57 Мб) Скриншоты Free Music Video Downloader 2.23Скриншоты (6)   Статистика Free Music Video Downloader 2.23Статистика   Отзывы о Free Music Video Downloader 2.23Отзывы (0)  
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Free Music Video Downloader (ранее Free Music Downloader) - отличный поисковик и загрузчик музыки из самых разнообразных источников в интернете. Программа поддерживает работу с множеством файлообменных ресурсов, социальных сетей, облачных хранилищ и т.д., где выкладываются аудиозаписи для публичного прослушивания. Среди этого списка есть как самые популярные, так и малоизвестные: www.last.fm, vkontakte.ru (нужна авторизация), youtube.com, SoundCloud.com, Bitreactor.to, MP3Poisk.net, GrooveShark.com, QQMusic, BandCamp.com и многие другие, всего 26 источников. При чем, Вы сами определяете, на каких сайтах вести поиск нужных Вам композиций, установив соответствующий флажок.

Поиск ведется как по исполнителю, так и названию трека - как Вам удобней. В списке, кроме исполнителя и названия, отображается альбом, длительность композиции, формат файла и источник. В настройках указывается место сохранения скачанных песен, предусмотрена автоматическая конвертация в mp3-формат, определяется необходимость загрузки обложки (если она есть).

Теперь, чтобы на вашем ПК появился искомый трек, просто кликните 2 раза по нужной композиции в списке и начнется закачка - все просто и легко.

Обратите внимание: для скачивания из vkontakte.ru необходима авторизация в этой сети. Введя один раз Ваши учетные данные в соответствующие поля программы (закладка "Авторизация"), в дальнейшем загрузка из VK будет выполняться автоматически.

Free Music Video Downloader
Free Music Video Downloader
Free Music Video Downloader
Free Music Video Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Поиск информации
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Отзывы о программе Free Music Video Downloader

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