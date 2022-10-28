Hide Files - это простая в использовании программа для защиты конфиденциальной информации от просмотра или доступа. Она может легко скрыть любые файлы, папки или даже USB-накопители и сохранить их в безопасности с помощью пароля. При первом запуске приложения необходимо указать мастер-пароль, который в дальнейшем нужно будет вводить при каждом запуске.

Вы можете шифровать и расшифровывать ваши конфиденциальные документы, фотоальбомы, видео и любые другие данные. Спрячьте свои файлы и папки от посторонних глаз. Установите пароль и заблокируйте свои файлы. Никто не сможет получить доступ к вашим файлам без вашего пароля.

Добавьте свои файлы или папки с помощью специального меню или перетащите их из проводника Windows. Затем выберите элементы, которые вы хотите скрыть, и заблокируйте их с помощью кнопки "Lock". Когда вы захотите их открыть, достаточно будет воспользоваться кнопкой "Разблокировать".

Hide Files поддерживает типы файловых систем NTFS, exFAT, ReFS, FAT32 и FAT16, локальные жесткие диски, внешние жесткие диски, SSD диски, HDD диски, карты памяти SD/MMC и USB флэш-диски. Способность скрывать и шифровать пакетные файлы и открывать их за несколько секунд - вот что отличает эту программу. Программа может заблокировать и разблокировать ваши гигабайты данных в течение нескольких секунд. Вы можете использовать эту утилиту как программу для скрытых папок, поскольку она может защитить паролем любой каталог на вашем ПК. Программа поддерживает перетаскивание из проводника Windows и восстановление потерянного пароля. Hide Files может остановить процесс блокировки при возникновении любой файловой или дисковой ошибки и поможет вам сохранить ваши важные данные. Однако всегда полезно сначала создать резервную копию важных файлов и папок.