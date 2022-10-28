Hide Files для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,84 Мб
Hide Files - это простая в использовании программа для защиты конфиденциальной информации от просмотра или доступа. Она может легко скрыть любые файлы, папки или даже USB-накопители и сохранить их в безопасности с помощью пароля. При первом запуске приложения необходимо указать мастер-пароль, который в дальнейшем нужно будет вводить при каждом запуске.
Вы можете шифровать и расшифровывать ваши конфиденциальные документы, фотоальбомы, видео и любые другие данные. Спрячьте свои файлы и папки от посторонних глаз. Установите пароль и заблокируйте свои файлы. Никто не сможет получить доступ к вашим файлам без вашего пароля.
Добавьте свои файлы или папки с помощью специального меню или перетащите их из проводника Windows. Затем выберите элементы, которые вы хотите скрыть, и заблокируйте их с помощью кнопки "Lock". Когда вы захотите их открыть, достаточно будет воспользоваться кнопкой "Разблокировать".
Hide Files поддерживает типы файловых систем NTFS, exFAT, ReFS, FAT32 и FAT16, локальные жесткие диски, внешние жесткие диски, SSD диски, HDD диски, карты памяти SD/MMC и USB флэш-диски. Способность скрывать и шифровать пакетные файлы и открывать их за несколько секунд - вот что отличает эту программу. Программа может заблокировать и разблокировать ваши гигабайты данных в течение нескольких секунд. Вы можете использовать эту утилиту как программу для скрытых папок, поскольку она может защитить паролем любой каталог на вашем ПК. Программа поддерживает перетаскивание из проводника Windows и восстановление потерянного пароля. Hide Files может остановить процесс блокировки при возникновении любой файловой или дисковой ошибки и поможет вам сохранить ваши важные данные. Однако всегда полезно сначала создать резервную копию важных файлов и папок.
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных...
Отзывы о программе Hide Files
Admin
Отзывов о программе Hide Files 7.8 пока нет, можете добавить...