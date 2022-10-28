Brainscape для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.20220926.14 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,96 Мб
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Brainscape - приложение для запоминания различного материала с помощью интерактивных карточек. Brainscape устанавливает для вас индивидуальное время повторения каждой карточки на основании данных доказательной когнитивистики. Достаточно оценить, насколько хорошо вы знаете каждое понятие по шкале от 1 до 5, и Brainscape определит правильное время для повторения вопроса.

Особенности Brainscape:

  • Карточки для изучения предметов, в том числе иностранных языков, музыкальной теории, подготовки к тестам MCAT, SAT, AP, Series 7 и спортивным викторинам, в сотрудничестве с лучшими издательствами, школами и работниками образования.
  • Лучшие студенты, профессора, преподаватели и организации по всему миру создали материалы по более 1 миллиону предметов, которые имеются в наличии в нашем магазине.
  • Возможность с легкостью создавать интерактивные карточки как на веб-сайте Brainscape, так и в самом приложении, а также отправлять свои наборы карточек одноклассникам и вместе с ними создавать новые материалы.
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