Brainscape для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.20220926.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Brainscape
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,96 Мб
Brainscape - приложение для запоминания различного материала с помощью интерактивных карточек. Brainscape устанавливает для вас индивидуальное время повторения каждой карточки на основании данных доказательной когнитивистики. Достаточно оценить, насколько хорошо вы знаете каждое понятие по шкале от 1 до 5, и Brainscape определит правильное время для повторения вопроса.
Особенности Brainscape:
- Карточки для изучения предметов, в том числе иностранных языков, музыкальной теории, подготовки к тестам MCAT, SAT, AP, Series 7 и спортивным викторинам, в сотрудничестве с лучшими издательствами, школами и работниками образования.
- Лучшие студенты, профессора, преподаватели и организации по всему миру создали материалы по более 1 миллиону предметов, которые имеются в наличии в нашем магазине.
- Возможность с легкостью создавать интерактивные карточки как на веб-сайте Brainscape, так и в самом приложении, а также отправлять свои наборы карточек одноклассникам и вместе с ними создавать новые материалы.
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