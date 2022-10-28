Brainscape - приложение для запоминания различного материала с помощью интерактивных карточек. Brainscape устанавливает для вас индивидуальное время повторения каждой карточки на основании данных доказательной когнитивистики. Достаточно оценить, насколько хорошо вы знаете каждое понятие по шкале от 1 до 5, и Brainscape определит правильное время для повторения вопроса.

Особенности Brainscape: