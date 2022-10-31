Text Edit Plus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|11.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,25 Мб
Text Edit Plus - простой, но мощный текстовый редактор с полезными функциями. Это легкий инструмент, который позволяет пользователям легко создавать новые текстовые документы или изменять существующие. Приложение разработано как альтернатива Блокноту, предлагая более широкий набор функций, таких как несколько вкладок, проверка орфографии и подсветка синтаксиса.
Программа является редактором общего назначения и полезна для всех, кто регулярно работает с текстовыми документами. Его модуль анализа может быть полезен, когда требуется быстрая статистика текстовых документов. Возможность вычисления частоты слов позволяет пользователям легко обнаруживать и количественно оценивать повторы.
Text Edit Plus имеет чистый и простой интерфейс, который новичкам будет очень легко освоить. Приложение может загружать текстовые файлы, такие как TXT, CSV и HTML. Оно предоставляет целый арсенал возможностей для работы с текстом. Большое количество функций быстрого редактирования может оказаться бесценным, когда требуется небольшая доработка.
Основные функции Text Edit Plus:
- Темный режим.
- Проверка орфографии.
- Подсветка синтаксиса.
- Экспорт в PDF.
- Генерация статистики текста.
- Поддержка UTF-8 и UTF-16.
- Изменение цвета фона и свойств шрифта.
- Кодирование и декодирование текста.
- Объединение строк.
- Система команд для извлечения нужного текста.
- Удаление пустых строк и дубликатов.
- Фильтрация строк.
- Полноэкранный просмотр.
- Генерация списков адресов электронной почты и URL.
- Генерация списков слов.
- Импорт изображений в текст (ASCII-арт).
- Вставка чисел.
- Вставка текста в начало или конец строки.
- Преобразование строчных и прописных букв.
- Регулярные выражения (Regex).
- Случайный порядок строк.
- Обратный ход строк.
- Возможность выбрать столбцы с помощью клавиши Alt.
- Сортировка строк.
- Разделение и обрезка строк.
- Поддержка Unicode.
- Исправление неработающей кодировки UTF-8.
Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...
Бесплатный полноценный офисный пакет для Windows, позволяющий свободно работать с любыми...
LibreOffice 7.4.1 fresh / 7.3.6 still
LibreOffice - мощный пакет офисных приложений, включающий в себя все самые необходимые...
OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...
Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода...
Отзывы о программе Text Edit Plus
Admin
Отзывов о программе Text Edit Plus 11.6 пока нет, можете добавить...