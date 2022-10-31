Text Edit Plus - простой, но мощный текстовый редактор с полезными функциями. Это легкий инструмент, который позволяет пользователям легко создавать новые текстовые документы или изменять существующие. Приложение разработано как альтернатива Блокноту, предлагая более широкий набор функций, таких как несколько вкладок, проверка орфографии и подсветка синтаксиса.

Программа является редактором общего назначения и полезна для всех, кто регулярно работает с текстовыми документами. Его модуль анализа может быть полезен, когда требуется быстрая статистика текстовых документов. Возможность вычисления частоты слов позволяет пользователям легко обнаруживать и количественно оценивать повторы.

Text Edit Plus имеет чистый и простой интерфейс, который новичкам будет очень легко освоить. Приложение может загружать текстовые файлы, такие как TXT, CSV и HTML. Оно предоставляет целый арсенал возможностей для работы с текстом. Большое количество функций быстрого редактирования может оказаться бесценным, когда требуется небольшая доработка.

Основные функции Text Edit Plus: