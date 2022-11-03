Podbean для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Podbean
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,96 Мб
Podbean - простой в использовании проигрыватель подкастов и прямых аудио трансляций на Android. Присутствует возможность транслировать или загружать свои любимые подкасты в любом месте и в любое время бесплатно, включая такие как NPR, CBC, BBC, HowStuffWorks, The New York Times, This American Life и Gimlet.
Особенности Podbean:
- Миллионы каналов подкастов, включая такие как NPR, CBC, BBC, HowStuffWorks, The New York Times, This American Life и Gimlet.
- Поиск по названию подкаста, названию эпизода или имени автора.
- Просмотр новых/популярных/лучших подкастов по темам или категориям.
- Индивидуальные рекомендации.
- Возможность мгновенно транслировать или загружать подкасты для воспроизведения в автономном режиме.
- Сохраняйте порядок с помощью настраиваемых плейлистов.
- Увеличение громкости нормализует громкость и облегчает прослушивание подкастов.
- Расширенные функции воспроизведения, такие как автоматическое воспроизведение и таймер сна.
- Поддержка мини-виджета проигрывателя подкастов на главной странице Android.
- Поддержка Bluetooth, ChromeCast и Android Auto.
- Интеграция с Amazon Alexa.
- Уведомления о новых выпусках из отслеживаемых подкастов.
- Автоматическая загрузка и возможность удаления после воспроизведения.
- Поддержка пакетного режима для загрузки, удаления и добавления списка воспроизведения.
- Мощные возможности постобработки, включая редактирование, разделение, слияние и экспорт.
- Универсальный аудиорекордер и создатель подкастов для создания подкастов.
- Резервное копирование на облачный сервер, получение оригиналов для будущего редактирования.
- И многое другое...
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