Podbean для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74,96 Мб
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Podbean - простой в использовании проигрыватель подкастов и прямых аудио трансляций на Android. Присутствует возможность транслировать или загружать свои любимые подкасты в любом месте и в любое время бесплатно, включая такие как NPR, CBC, BBC, HowStuffWorks, The New York Times, This American Life и Gimlet.

Особенности Podbean:

  • Миллионы каналов подкастов, включая такие как NPR, CBC, BBC, HowStuffWorks, The New York Times, This American Life и Gimlet.
  • Поиск по названию подкаста, названию эпизода или имени автора.
  • Просмотр новых/популярных/лучших подкастов по темам или категориям.
  • Индивидуальные рекомендации.
  • Возможность мгновенно транслировать или загружать подкасты для воспроизведения в автономном режиме.
  • Сохраняйте порядок с помощью настраиваемых плейлистов.
  • Увеличение громкости нормализует громкость и облегчает прослушивание подкастов.
  • Расширенные функции воспроизведения, такие как автоматическое воспроизведение и таймер сна.
  • Поддержка мини-виджета проигрывателя подкастов на главной странице Android.
  • Поддержка Bluetooth, ChromeCast и Android Auto.
  • Интеграция с Amazon Alexa.
  • Уведомления о новых выпусках из отслеживаемых подкастов.
  • Автоматическая загрузка и возможность удаления после воспроизведения.
  • Поддержка пакетного режима для загрузки, удаления и добавления списка воспроизведения.
  • Мощные возможности постобработки, включая редактирование, разделение, слияние и экспорт.
  • Универсальный аудиорекордер и создатель подкастов для создания подкастов.
  • Резервное копирование на облачный сервер, получение оригиналов для будущего редактирования.
  • И многое другое...
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Отзывы о программе Podbean

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