GeoGebra Graphing Calculator - приложение для изучения математики и естественных наук, которое позволяет легко строить графики функций и уравнений, находить особые точки функций, сохранять и делиться своими результатами.

Включает в себя интерактивные инструменты, позволяющие одновременно решать уравнения, работать с графиками, координатами и многим другим.

Кроме того, программа позволяет строить динамические геометрические конструкции, от руки чертить на экране гаджета и использовать систему определения фигур, а также производить различные вычисления и сохранять их результаты или отправлять их однокурсникам, либо преподавателям.

GeoGebra Graphing Calculator позволяет: