Программы для Android » Образование » Математика » GeoGebra Graphing Calculator 5.0.637.0

GeoGebra Graphing Calculator для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.637.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,75 Мб
GeoGebra Graphing Calculator скриншот № 1
GeoGebra Graphing Calculator скриншот № 2
GeoGebra Graphing Calculator скриншот № 3
GeoGebra Graphing Calculator скриншот № 4

GeoGebra Graphing Calculator - приложение для изучения математики и естественных наук, которое позволяет легко строить графики функций и уравнений, находить особые точки функций, сохранять и делиться своими результатами.

Включает в себя интерактивные инструменты, позволяющие одновременно решать уравнения, работать с графиками, координатами и многим другим.

Кроме того, программа позволяет строить динамические геометрические конструкции, от руки чертить на экране гаджета и использовать систему определения фигур, а также производить различные вычисления и сохранять их результаты или отправлять их однокурсникам, либо преподавателям.

GeoGebra Graphing Calculator позволяет:

  • строить графики функций, полярных и параметрических кривых;
  • испытать преобразования с помощью ползунков;
  • получать особые точки функций: корни, min, max, пересечения;
  • проводить регрессию с помощью линий наилучшего соответствия;
  • искать бесплатные учебные задания прямо из нашего приложения;
  • сохранять и делиться своими результатами с друзьями и учителями.
ТОП-сегодня раздела "Математика"
 

скачать Таблица БрадисаТаблица Брадиса 1.0

Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры...

скачать Тригонометрический кругТригонометрический круг 3.25

Бесплатное обучающее мобильное приложение для Android-смартфонов для вычисления синуса,...

скачать PhotoMathPhotoMath 8.0.0

PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания...

скачать Математика и цифры для детейМатематика и цифры для детей 2.0.2

Математика и цифры для детей - обучающее приложение для Android, которое позволяет в игровой...

скачать Математические игрыМатематические игры 5.3.0

Бесплатный сборник всевозможных математических хитростей, лайфхаков, а также приемов...

скачать Страна МатематикиСтрана Математики 02.25.009

Помогите главному герою пирату Рэю найти украденные драгоценные камни, решая для этого...

Отзывы о программе GeoGebra Graphing Calculator

Admin

Отзывов о программе GeoGebra Graphing Calculator 5.0.637.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв