GeoGebra Graphing Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.637.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|International GeoGebra Institute
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,75 Мб
GeoGebra Graphing Calculator - приложение для изучения математики и естественных наук, которое позволяет легко строить графики функций и уравнений, находить особые точки функций, сохранять и делиться своими результатами.
Включает в себя интерактивные инструменты, позволяющие одновременно решать уравнения, работать с графиками, координатами и многим другим.
Кроме того, программа позволяет строить динамические геометрические конструкции, от руки чертить на экране гаджета и использовать систему определения фигур, а также производить различные вычисления и сохранять их результаты или отправлять их однокурсникам, либо преподавателям.
GeoGebra Graphing Calculator позволяет:
- строить графики функций, полярных и параметрических кривых;
- испытать преобразования с помощью ползунков;
- получать особые точки функций: корни, min, max, пересечения;
- проводить регрессию с помощью линий наилучшего соответствия;
- искать бесплатные учебные задания прямо из нашего приложения;
- сохранять и делиться своими результатами с друзьями и учителями.
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