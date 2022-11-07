Batch Image Resizer - простая и мощная утилита, которая позволяет легко изменять размеры изображений, фотографий и картинок по одному или в пакетном режиме. Выберите выходное разрешение, измените размер исходных изображений, и запустите пакетное изменение размера. Программа поддерживает типы файлов изображений JPEG, BMP, GIF, ICO, PNG, TIFF, WMP, DDS и сохраняет прозрачность.

Вы можете использовать это интуитивно понятное и удобное приложение для быстрого изменения размеров нескольких графических файлов. Вам просто нужно добавить один или несколько графических файлов либо с помощью перетаскивания, либо вручную перейдя к расположению каждого файла. Кроме того, программа установки может добавить ярлык в каталог SendTo, чтобы пользователи могли щелкнуть правой кнопкой мыши файлы или папки из контекстного меню и сразу изменить размер выбранных файлов.

После добавления исходных файлов можно переходить к следующему шагу - выбору режима изменения размера, который наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям. Вы можете начать с указания того, хотите ли вы изменить размер в процентах или в пикселях по ширине-высоте, а затем изучить доступные методы интерполяции. Вы можете выбрать метод "ближайшего соседа", линейный, кубический или Fant метод.

Эта программа для изменения размеров изображений также поддерживает изменение размеров файлов изображений до нескольких размеров. Например, если у вас есть файл изображения 1024x1024, вы можете одним движением создать новые файлы 512x512, 256x256, 128x128, 64x64, 32x32, 16x16. Это отличный способ быстро создать несколько размеров одного и того же изображения. Если у вас есть сотни изображений и вы хотите создать эскизы для YouTube или вашего сайта, вы можете положиться на эту программу.

Vovsoft Batch Image Resizer - это эффективное решение, которое может помочь как новичкам, так и экспертам в быстрой настройке высоты и ширины графических файлов. Существует множество веб-сайтов, которые могут изменять размеры изображений. Однако у них есть ограничения на загрузку. Лучшая часть этой программы заключается в том, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме.