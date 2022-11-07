NureMath для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Научные - Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,24 Мб
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NureMath - простое в использовании приложение для решения математических задач, в котором используется усовершенствованный алгоритм решения математических задач на основе искусственного интеллекта. Оно помогает выполнять домашние задания по математике и дает пошаговые математические ответы.

С помощью этого бесплатного приложения для решения математических задач вы не только получите ответы на ряд различных математических задач, но и получите пошаговые ответы. которые помогут вам улучшить свои математические навыки. Вам нужно всего лишь нарисовать, сфотографировать или рассказать о своей задаче и получить пошаговое решение с помощью математического решателя на базе искусственного интеллекта.

Мощный математический фотосканер позволяет сфотографировать вашу математическую задачу и мгновенно получить решение. Существует также возможность произнести вслух свою математическую задачу, а приложение позаботится обо всем остальном.

Основные функции NureMath:

  • Чистый и аккуратный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом.
  • Механизм решения математических задач на основе искусственного интеллекта.
  • Помощь с домашним заданием по математике.
  • Профессиональный репетитор для решения простых и сложных математических задач.
  • Пошаговые математические решения.
  • Математический сканер для создания математических задач с помощью фотографии.
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