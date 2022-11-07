NureMath для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobile Unlocking LLC
|Категории:
|Научные - Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,24 Мб
NureMath - простое в использовании приложение для решения математических задач, в котором используется усовершенствованный алгоритм решения математических задач на основе искусственного интеллекта. Оно помогает выполнять домашние задания по математике и дает пошаговые математические ответы.
С помощью этого бесплатного приложения для решения математических задач вы не только получите ответы на ряд различных математических задач, но и получите пошаговые ответы. которые помогут вам улучшить свои математические навыки. Вам нужно всего лишь нарисовать, сфотографировать или рассказать о своей задаче и получить пошаговое решение с помощью математического решателя на базе искусственного интеллекта.
Мощный математический фотосканер позволяет сфотографировать вашу математическую задачу и мгновенно получить решение. Существует также возможность произнести вслух свою математическую задачу, а приложение позаботится обо всем остальном.
Основные функции NureMath:
- Чистый и аккуратный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом.
- Механизм решения математических задач на основе искусственного интеллекта.
- Помощь с домашним заданием по математике.
- Профессиональный репетитор для решения простых и сложных математических задач.
- Пошаговые математические решения.
- Математический сканер для создания математических задач с помощью фотографии.
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