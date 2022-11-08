Solitaire для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.21.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Beetles Studio
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|83,19 Мб
Solitaire - увлекательная и захватывающая классическая карточная игра для истинных ценителей пасьянсов. Это отличный способ убить время в транспорте или очереди, а также прекрасная тренировка для вашего мозга. Доступно более 9000 пасьянсов. Также доступно много различных тем, из которых вы можете выбирать. Сделайте каждую игру особенной с помощью вашего индивидуального фона.
Особенности Solitaire:
- Приятный и удобный дизайн.
- Создайте свою собственную стойку с призами.
- Играйте в пасьянс Клондайк в режимах розыгрыш 1 и розыгрыш 3
- Выбирайте режим начисления баллов: Стандартный или Вегас.
- Испытайте себя в сложном режиме.
- Получайте специальные оценки каждый день.
- Настраивайте стиль таблицы и карты.
- Играйте в автономном режиме в любом месте.
- Поддержка режима «левша».
- Записывайте каждое достижение.
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