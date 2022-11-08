Solitaire - увлекательная и захватывающая классическая карточная игра для истинных ценителей пасьянсов. Это отличный способ убить время в транспорте или очереди, а также прекрасная тренировка для вашего мозга. Доступно более 9000 пасьянсов. Также доступно много различных тем, из которых вы можете выбирать. Сделайте каждую игру особенной с помощью вашего индивидуального фона.

Особенности Solitaire: