Solitaire для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:83,19 Мб
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Solitaire - увлекательная и захватывающая классическая карточная игра для истинных ценителей пасьянсов. Это отличный способ убить время в транспорте или очереди, а также прекрасная тренировка для вашего мозга. Доступно более 9000 пасьянсов. Также доступно много различных тем, из которых вы можете выбирать. Сделайте каждую игру особенной с помощью вашего индивидуального фона.

Особенности Solitaire:

  • Приятный и удобный дизайн.
  • Создайте свою собственную стойку с призами.
  • Играйте в пасьянс Клондайк в режимах розыгрыш 1 и розыгрыш 3
  • Выбирайте режим начисления баллов: Стандартный или Вегас.
  • Испытайте себя в сложном режиме.
  • Получайте специальные оценки каждый день.
  • Настраивайте стиль таблицы и карты.
  • Играйте в автономном режиме в любом месте.
  • Поддержка режима «левша».
  • Записывайте каждое достижение.
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