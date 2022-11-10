Blur Multiple Images для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,32 Мб
Blur Multiple Images - простая в использовании утилита, с помощью которой можно легко добавить эффект размытия к большому количеству файлов изображений за несколько минут.
Большинство редакторов изображений позволяют применять различные эффекты размытия к изображениям, но этот процесс не всегда так прост, как хотелось бы многим пользователям, а редактирование нескольких файлов может занять много времени.
Vovsoft Blur Multiple Images - это очень простое приложение, которое стремится предложить более доступное решение. Оно позволяет применить эффект размытия всего за пару простых шагов. Blur Multiple Images максимально упрощает задачу импорта и размытия изображений. После добавления одного или нескольких файлов вы можете просмотреть список в главном окне и удалить все элементы, которые были импортированы случайно. Интенсивность размытия можно изменять с помощью ползунка.
Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...
Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
GIMP 2.10.32 stable / 2.99.10 dev
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...
Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или...
XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView...
Отзывы о программе Blur Multiple Images
Admin
Отзывов о программе Blur Multiple Images 1.8 пока нет, можете добавить...