Blur Multiple Images - простая в использовании утилита, с помощью которой можно легко добавить эффект размытия к большому количеству файлов изображений за несколько минут.

Большинство редакторов изображений позволяют применять различные эффекты размытия к изображениям, но этот процесс не всегда так прост, как хотелось бы многим пользователям, а редактирование нескольких файлов может занять много времени.

Vovsoft Blur Multiple Images - это очень простое приложение, которое стремится предложить более доступное решение. Оно позволяет применить эффект размытия всего за пару простых шагов. Blur Multiple Images максимально упрощает задачу импорта и размытия изображений. После добавления одного или нескольких файлов вы можете просмотреть список в главном окне и удалить все элементы, которые были импортированы случайно. Интенсивность размытия можно изменять с помощью ползунка.