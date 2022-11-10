Blur Multiple Images для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2,32 Мб
Blur Multiple Images скриншот № 1

Blur Multiple Images - простая в использовании утилита, с помощью которой можно легко добавить эффект размытия к большому количеству файлов изображений за несколько минут.

Большинство редакторов изображений позволяют применять различные эффекты размытия к изображениям, но этот процесс не всегда так прост, как хотелось бы многим пользователям, а редактирование нескольких файлов может занять много времени.

Vovsoft Blur Multiple Images - это очень простое приложение, которое стремится предложить более доступное решение. Оно позволяет применить эффект размытия всего за пару простых шагов. Blur Multiple Images максимально упрощает задачу импорта и размытия изображений. После добавления одного или нескольких файлов вы можете просмотреть список в главном окне и удалить все элементы, которые были импортированы случайно. Интенсивность размытия можно изменять с помощью ползунка.

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