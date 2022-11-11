Muay Thai Fitness для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:66,07 Мб
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Muay Thai Fitness скриншот № 4

Muay Thai Fitness - идеальный способ избавиться от жира, научиться самообороне и привести мышцы в тонус, одновременно улучшая гибкость и укрепляя корпус. В тайском боксе используются руки и кулаки, как в боксе, ноги, как в карате, и вращения и болевые приемы, как в дзюдо и айкидо! Поэтому тренировки по тайскому боксу являются частью боевых сборов экспертов и профессиональных спортсменов боевых искусств.

Преимущества Muay Thai Fitness:

  • Позволяет эффективно сжигать калории.
  • Повышает уверенность в себе.
  • Развивает психологическую устойчивость.
  • Позволяет нарастить мышечную массу.
  • План тайского бокса от базового до продвинутого.
  • Отслеживание хода тренировок.
  • Отслеживание вашего изменения веса.
  • Настройка напоминаний о тренировках.
  • Подробные инструкции с 3D-видео и анимацией.
  • Возможность похудеть с личным тренером.
  • Увеличение мышечной массы.
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