Muay Thai Fitness для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZipoApps
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66,07 Мб
Muay Thai Fitness - идеальный способ избавиться от жира, научиться самообороне и привести мышцы в тонус, одновременно улучшая гибкость и укрепляя корпус. В тайском боксе используются руки и кулаки, как в боксе, ноги, как в карате, и вращения и болевые приемы, как в дзюдо и айкидо! Поэтому тренировки по тайскому боксу являются частью боевых сборов экспертов и профессиональных спортсменов боевых искусств.
Преимущества Muay Thai Fitness:
- Позволяет эффективно сжигать калории.
- Повышает уверенность в себе.
- Развивает психологическую устойчивость.
- Позволяет нарастить мышечную массу.
- План тайского бокса от базового до продвинутого.
- Отслеживание хода тренировок.
- Отслеживание вашего изменения веса.
- Настройка напоминаний о тренировках.
- Подробные инструкции с 3D-видео и анимацией.
- Возможность похудеть с личным тренером.
- Увеличение мышечной массы.
Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес 2.2
Приложение для пользователей, которые хотят накачать мышцы или избавиться от лишнего...
Бесплатное и простое приложение для Android-девайсов, благодаря которому можно тренировать...
Удобный в использовании трекер сна и умный будильник для мобильных устройств на базе Android....
Алкогольный калькулятор и трекер алкоголя для мобильных Android-устройств. Присутствует...
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая...
Справочник заболеваний - бесплатное приложение для Android, который представляет из себя...
Отзывы о программе Muay Thai Fitness
Admin
Отзывов о программе Muay Thai Fitness 2.0.6 пока нет, можете добавить...