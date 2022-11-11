Muay Thai Fitness - идеальный способ избавиться от жира, научиться самообороне и привести мышцы в тонус, одновременно улучшая гибкость и укрепляя корпус. В тайском боксе используются руки и кулаки, как в боксе, ноги, как в карате, и вращения и болевые приемы, как в дзюдо и айкидо! Поэтому тренировки по тайскому боксу являются частью боевых сборов экспертов и профессиональных спортсменов боевых искусств.

Преимущества Muay Thai Fitness: