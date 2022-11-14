Xeropan для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.80 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:56,18 Мб
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Xeropan - это приложение для помощи в изучении языков, которое содержит базовые и продвинутые упражнения, помогающие выучить новые слова, выражения и произношение. В настоящее время приложение включает только английский, немецкий, французский и испанский языки.

Зайдите в раздел "Учиться" в нижней части экрана приложения и начните заниматься. Xeropan включает уроки как для абсолютных новичков, так и для опытных пользователей, а также бонусные уроки. В приложении предусмотрена система поощрений, позволяющая переходить на следующие уровни, а также платная PRO-версия.

В каждом уроке необходимо развить несколько навыков: словарный запас, разговорную речь, аудирование, письмо и чтение. Для каждого упражнения есть таймер, можно включить беззвучный режим, режим медленного звукового клипа, а также сделать закладки для выражений и предложений.

В разделе "Навыки" можно просмотреть свои достижения, какие слова вы выучили, пообщаться с виртуальным учителем во время занятий по разговорной практике, а также просмотреть грамматические советы и темы, которые предлагает Xeropan. Все вышеперечисленное структурировано и организовано в соответствии с различными уровнями знаний: базовый (A1), начинающий (A2), предварительный (B1), средний (B1) и практикующий (B2).

Чтобы посмотреть отчет о проделанной работе и поделиться им с друзьями, перейдите в раздел приложения "Мой профиль". Вы можете увидеть подробную информацию о сертификатах, текущем уровне, пройденных уроках, времени, проведенном в приложении, самой длинной полосе и достижениях.

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