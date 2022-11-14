Xeropan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.80 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Xeropan
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56,18 Мб
Xeropan - это приложение для помощи в изучении языков, которое содержит базовые и продвинутые упражнения, помогающие выучить новые слова, выражения и произношение. В настоящее время приложение включает только английский, немецкий, французский и испанский языки.
Зайдите в раздел "Учиться" в нижней части экрана приложения и начните заниматься. Xeropan включает уроки как для абсолютных новичков, так и для опытных пользователей, а также бонусные уроки. В приложении предусмотрена система поощрений, позволяющая переходить на следующие уровни, а также платная PRO-версия.
В каждом уроке необходимо развить несколько навыков: словарный запас, разговорную речь, аудирование, письмо и чтение. Для каждого упражнения есть таймер, можно включить беззвучный режим, режим медленного звукового клипа, а также сделать закладки для выражений и предложений.
В разделе "Навыки" можно просмотреть свои достижения, какие слова вы выучили, пообщаться с виртуальным учителем во время занятий по разговорной практике, а также просмотреть грамматические советы и темы, которые предлагает Xeropan. Все вышеперечисленное структурировано и организовано в соответствии с различными уровнями знаний: базовый (A1), начинающий (A2), предварительный (B1), средний (B1) и практикующий (B2).
Чтобы посмотреть отчет о проделанной работе и поделиться им с друзьями, перейдите в раздел приложения "Мой профиль". Вы можете увидеть подробную информацию о сертификатах, текущем уровне, пройденных уроках, времени, проведенном в приложении, самой длинной полосе и достижениях.
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Admin
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