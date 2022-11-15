IMUSIC - функциональный плеер, позволяющий пользователям открывать для себя новых исполнителей и треки, а также воспроизводить радиостанции, музыкальные каналы, мелодии по настроению, жанровые плейлисты и трендовые песни.

Приложение начинается с главного окна с большим количеством музыкальных плейлистов и исполнителей на выбор, с трендовыми плейлистами, исполнителями и треками, любимыми песнями пользователей или ежемесячными сортировками.

Следующий экран IMUSIC - Радио, включающее широкий выбор станций. Выберите для воспроизведения ретро-музыку, в автомобиле, джаз или классическую музыку. Здесь также есть список с радиостанциями от Instore.am. Наряду с радиостанциями, приложение предлагает плейлисты модных исполнителей, треков и альбомов. Доступно множество способов поиска и сортировки песен по настроению, коллекциям и стилю.

Музыкальный плеер с кнопкой воспроизведения/паузы, перемотки вперед или назад по списку воспроизведения находится в нижней части экрана. Для отдельных списков воспроизведения можно установить тайм-аут от пяти минут до часа, включить перетасовку и повтор. Для воспроизведения следующей композиции в списке воспроизведения просто проведите пальцем вправо или вправо.

Во время воспроизведения композиции вы можете открыть меню опций в правом верхнем углу. Добавьте песню в список избранных, создайте новый список воспроизведения, перейдите к альбому или списку воспроизведения. При желании, можно включить опцию HQ Sound, интерактивный плеер или измените язык в окне настроек приложения.