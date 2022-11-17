Unit Converter - бесплатный конвертер, благодаря которому можно конвертировать более 4500 единиц из 33 категорий, таких как длина, площадь, объем, масса, плотность, температура, время, скорость, ускорение, объемный поток, информация и хранение, размер обуви, энергия, мощность, сила, момент, давление, частота, электродвижущая сила, электрическое сопротивление, сила света, эквивалентная доза излучения и многое другое. Кроме того, можно без проблем добавлять пользовательские единицы. Пользовательские единицы могут быть добавлены в одну из существующих категорий или вы можете определить собственную новую категорию для ваших единиц.

Чтобы получить максимальную отдачу от конвертера единиц, вы можете использовать его в различных режимах. В зависимости от ваших задач, присутствует возможность отображать полную таблицу всех доступных единиц, сравнивать только две или три единицы, а также показывать или скрывать единицы для сравнения. Поиск единиц измерения также очень прост: достаточно ввести несколько символов из единицы измерения или системы единицы измерения, чтобы сократить диапазон единиц измерения. Таким образом, выбрать единицу становится проще, поскольку не нужно перебирать сотни единиц. Кроме того, можно определить глобальные фильтры, для которых также необходимо ввести всего несколько символов.

Наряду с такими привычными единицами, как метр, килограмм или фунт, в конвертере единиц измерения доступно большое количество других, необычных единиц. Например, античные измерения, единицы стран всего мира или сравнительные значения. С помощью этих сравнительных величин можно проверить, сколько футбольных полей (или стран) составляет площадь или сколько слонов весит человек. Кроме того, вы можете добавить к каждой единице такие префиксы, как нано-, микро- или кило-. С их помощью вы также можете конвертировать значения в пределах одной единицы, например, микрометры в петаметры.

Кроме того, имеется множество настроек, которые можно регулировать. Например, вы можете выбрать, должен ли конвертер единиц искать наиболее подходящий префикс для значения, отображать ли значения как дроби или как значения с плавающей точкой, формат чисел (десятичные знаки, экспоненциальная нотация и так далее) или в каком формате и с какими символами копировать значения в буфер обмена, чтобы вы могли вставить их непосредственно в нужном формате в другом контексте. Конечно, вы можете сохранить все эти настройки, и при желании они могут быть загружены автоматически при запуске приложения.