Bandpass для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,61 Мб
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Bandpass - это приложение, которое помогает пользователям создавать проекты из аудио циклов, смешивать мелодии и песни с различными музыкальными инструментами, звуковыми эффектами и вокальными дорожками.

С самого начала приложение предлагает вам создать новый проект. После этого отображается панель циклов с различными эффектами на выбор. Вы можете использовать широкий спектр звуковых эффектов, таких как хлопки, вокальные записи, несколько инструментов, бас, пэды или перкуссия, FX-звук, масштабированные инструменты, треки или мелодии.

Приложение предоставляет набор шаблонов и наборов образцов, чтобы пользователи могли попробовать и поиграть с ними. Просто используйте кнопку "плюс" в нижней части экрана и выберите новый трек. Вы даже можете создать свою петлю с помощью инструментов микширования и добавить ее поверх текущего трека.

Нажмите на значок настроек, чтобы открыть меню со всеми доступными музыкальными инструментами. Выберите фортепиано и добавьте петлю из клавишных, добавьте метроном и сетку, отрегулируйте полосы эквалайзера, уровни окружения, фильтры низких частот и частоту звука, добавьте задержки и смещения. Регулировки могут применяться к отдельным элементам петли или ко всему треку.

Каждая петля или инструмент или весь проект попадают в экран воспроизведения с сеткой. Можно настроить временную подпись и кадры, задать другой темп, измерить уровень децибел или проследить за частотным спектром. Экспорт легко осуществляется через меню "Настройки".

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