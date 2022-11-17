Bandpass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lunar Labs
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,61 Мб
Bandpass - это приложение, которое помогает пользователям создавать проекты из аудио циклов, смешивать мелодии и песни с различными музыкальными инструментами, звуковыми эффектами и вокальными дорожками.
С самого начала приложение предлагает вам создать новый проект. После этого отображается панель циклов с различными эффектами на выбор. Вы можете использовать широкий спектр звуковых эффектов, таких как хлопки, вокальные записи, несколько инструментов, бас, пэды или перкуссия, FX-звук, масштабированные инструменты, треки или мелодии.
Приложение предоставляет набор шаблонов и наборов образцов, чтобы пользователи могли попробовать и поиграть с ними. Просто используйте кнопку "плюс" в нижней части экрана и выберите новый трек. Вы даже можете создать свою петлю с помощью инструментов микширования и добавить ее поверх текущего трека.
Нажмите на значок настроек, чтобы открыть меню со всеми доступными музыкальными инструментами. Выберите фортепиано и добавьте петлю из клавишных, добавьте метроном и сетку, отрегулируйте полосы эквалайзера, уровни окружения, фильтры низких частот и частоту звука, добавьте задержки и смещения. Регулировки могут применяться к отдельным элементам петли или ко всему треку.
Каждая петля или инструмент или весь проект попадают в экран воспроизведения с сеткой. Можно настроить временную подпись и кадры, задать другой темп, измерить уровень децибел или проследить за частотным спектром. Экспорт легко осуществляется через меню "Настройки".
Бесплатная музыкальная программа для записи и микширования. Присутствует возможность...
Бесплатное Android-приложение для создания ритмов и собственных музыкальных композиций....
DJ Control – с этим приложением, ваше Android-устройство превратится в полноценный MIDI-контроллер....
Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком...
Zulu Free DJ Mixer - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно легко микшировать...
Приложения с помощью которого вы сможете создавать музыку, провести живое выступление,...
Отзывы о программе Bandpass
Admin
Отзывов о программе Bandpass 1.10.10 пока нет, можете добавить...