Compare Two Lists для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 | Статистика
Размер:2,52 Мб
Compare Two Lists скриншот № 1
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Compare Two Lists скриншот № 3

Compare Two Lists - это инструмент сравнения списков, который может выполнять заданные операции над списками слов или чисел. Скопируйте и вставьте ваши списки в программу, затем нажмите кнопку "Сравнить", чтобы получить разницу между двумя списками. Вы можете сравнивать несколько списков, не прибегая к написанию функций Excel для выполнения этой задачи.

Цель этой программы - найти различия между двумя отдельными списками, которые могут содержать слова или числа. Простой пользовательский интерфейс понятен, так как для работы с ним не требуется никаких продвинутых навыков.

Главное окно разделено на две панели, которые содержат "Список 1" и "Список 2". Вы можете перетащить или загрузить два текстовых файла, которые хотите сравнить, вставить из буфера обмена или ввести их содержимое. Нажмите кнопку "Сравнить" и получите сводку результатов.

Обязательно укажите, хотите ли вы, чтобы сравнение проводилось с учетом регистра или нет. Можно просмотреть элементы, найденные в обоих списках, или изучить записи только одного из них. В нижней части каждого списка есть кнопка, которая позволит удалить все дубликаты в списке. После завершения анализа результатов можно выбрать тип результатов, которые вы хотите экспортировать. Сохраните результаты в виде текстового файла и выберите кодировку выходного файла.

Эта программа может обрабатывать 100 миллионов элементов в одном списке. При работе с огромными списками Excel испытывает трудности с обработкой миллионов ячеек. С помощью этого инструмента вы можете быстро сравнить списки. Инструмент прост и удобен в использовании и позволяет удалять дубликаты в каждом списке. После анализа результатов вы можете сохранить их в текстовом файле и выбрать кодировку выходного файла.

Ключевые особенности Compare Two Lists:

  • Поддерживает автономное использование.
  • Поддерживает до 100 миллионов элементов в одном списке.
  • Поддерживает списки чувствительные или нечувствительные к регистру.
  • Поддерживает отсортированные списки для супербыстрого сравнения.
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