Compare Two Lists для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Сравнение, Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,52 Мб
Compare Two Lists - это инструмент сравнения списков, который может выполнять заданные операции над списками слов или чисел. Скопируйте и вставьте ваши списки в программу, затем нажмите кнопку "Сравнить", чтобы получить разницу между двумя списками. Вы можете сравнивать несколько списков, не прибегая к написанию функций Excel для выполнения этой задачи.
Цель этой программы - найти различия между двумя отдельными списками, которые могут содержать слова или числа. Простой пользовательский интерфейс понятен, так как для работы с ним не требуется никаких продвинутых навыков.
Главное окно разделено на две панели, которые содержат "Список 1" и "Список 2". Вы можете перетащить или загрузить два текстовых файла, которые хотите сравнить, вставить из буфера обмена или ввести их содержимое. Нажмите кнопку "Сравнить" и получите сводку результатов.
Обязательно укажите, хотите ли вы, чтобы сравнение проводилось с учетом регистра или нет. Можно просмотреть элементы, найденные в обоих списках, или изучить записи только одного из них. В нижней части каждого списка есть кнопка, которая позволит удалить все дубликаты в списке. После завершения анализа результатов можно выбрать тип результатов, которые вы хотите экспортировать. Сохраните результаты в виде текстового файла и выберите кодировку выходного файла.
Эта программа может обрабатывать 100 миллионов элементов в одном списке. При работе с огромными списками Excel испытывает трудности с обработкой миллионов ячеек. С помощью этого инструмента вы можете быстро сравнить списки. Инструмент прост и удобен в использовании и позволяет удалять дубликаты в каждом списке. После анализа результатов вы можете сохранить их в текстовом файле и выбрать кодировку выходного файла.
Ключевые особенности Compare Two Lists:
- Поддерживает автономное использование.
- Поддерживает до 100 миллионов элементов в одном списке.
- Поддерживает списки чувствительные или нечувствительные к регистру.
- Поддерживает отсортированные списки для супербыстрого сравнения.
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