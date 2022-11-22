Convert Video to Audio для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 16 | Статистика
|Размер:
|15,18 Мб
Convert Video to Audio - очень простое решение для создания музыкальной коллекции из видео, например загруженных клипов YouTube. Облаченный в интуитивно понятный интерфейс, этот инструмент содержит основные опции, помогающие получить аудиопоток видеофайлов для создания звуковых дорожек в формате MP3 или WAV.
Vovsoft Convert Video to Audio - это программа для извлечения видео, которая может читать файлы MP4, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV и извлекать аудио. Как только вы добавите свои видеофайлы в список, все, что вам нужно сделать, это указать желаемый тип аудиофайла (MP3 или WAV), а также выбрать выходной каталог для сохранения новых файлов. Для конвертирования не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение.
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