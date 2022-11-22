Convert Video to Audio - очень простое решение для создания музыкальной коллекции из видео, например загруженных клипов YouTube. Облаченный в интуитивно понятный интерфейс, этот инструмент содержит основные опции, помогающие получить аудиопоток видеофайлов для создания звуковых дорожек в формате MP3 или WAV.

Vovsoft Convert Video to Audio - это программа для извлечения видео, которая может читать файлы MP4, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV и извлекать аудио. Как только вы добавите свои видеофайлы в список, все, что вам нужно сделать, это указать желаемый тип аудиофайла (MP3 или WAV), а также выбрать выходной каталог для сохранения новых файлов. Для конвертирования не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение.