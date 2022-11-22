Convert Video to Audio для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 16 | Статистика
Размер:15,18 Мб
Convert Video to Audio скриншот № 1

Convert Video to Audio - очень простое решение для создания музыкальной коллекции из видео, например загруженных клипов YouTube. Облаченный в интуитивно понятный интерфейс, этот инструмент содержит основные опции, помогающие получить аудиопоток видеофайлов для создания звуковых дорожек в формате MP3 или WAV.

Vovsoft Convert Video to Audio - это программа для извлечения видео, которая может читать файлы MP4, MKV, AVI, MPEG, MOV, WMV, FLV и извлекать аудио. Как только вы добавите свои видеофайлы в список, все, что вам нужно сделать, это указать желаемый тип аудиофайла (MP3 или WAV), а также выбрать выходной каталог для сохранения новых файлов. Для конвертирования не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение.

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