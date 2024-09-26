Мобильная IP-камера (FTP) для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DriveHQ.com & CameraFTP.com Cloud Services
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.98 Мб
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Мобильная IP-камера (FTP) — это приложение, которое превращает ваш смартфон или планшет в полноценную облачную камеру безопасности или радионяню. Программа позволяет значительно сэкономить на покупке специализированных IP-камер или радионянь, предлагая при этом расширенные возможности. Бесплатная версия включает базовые функции и ограниченное облачное хранилище, а для более продвинутых функций доступен недорогой платный план записи в облако.
Приложение предоставляет пользователю функции записи видео, изображений и покадровую съемку. CameraFTP поддерживает запись по движению и непрерывную запись, а также просмотр видео в реальном времени. Вы можете не только наблюдать за происходящим с помощью камеры, но и осуществлять двусторонние видео- и аудиозвонки, что делает приложение удобным для использования в любой точке мира. Все записанные данные хранятся в облаке, что значительно безопаснее, чем локальное хранение, так как злоумышленники не смогут удалить важные записи.
Приложение предоставляет возможность просматривать записи с камеры через веб-браузер или специальное приложение CameraFTP Viewer. Приложение поддерживает двустороннюю передачу видео и звука, что значительно расширяет его функционал по сравнению с обычными IP-камерами, сетевыми видеорегистраторами или радионянями. Оно может быть использовано как для наблюдения за домом или бизнесом, так и для удаленного присмотра за близкими.
Сервис CameraFTP предлагает удобное и оптимизированное облачное хранилище для записи с IP-камер видеонаблюдения, обеспечивая простоту использования и экономию ресурсов. Программа поддерживает подключение через FTP, что позволяет использовать как обычные IP-камеры, так и старые смартфоны, планшеты или веб-камеры для организации системы видеонаблюдения.
Основные возможности приложения Мобильная IP-камера (FTP):
- Превращение смартфона или планшета в облачную камеру безопасности или радионяню.
- Поддержка записи видео, изображений и покадровой съемки.
- Функции записи по движению и непрерывной записи.
- Возможность просмотра видео в реальном времени из любой точки мира.
- Двусторонняя передача видео и аудио для удаленных звонков.
- Надежное облачное хранилище для записанных данных, защищенное от удаленного доступа злоумышленников.
- Совместимость с веб-браузером и приложением CameraFTP Viewer для просмотра видео.
- Поддержка использования IP-камер с подключением через FTP.
- Экономичное облачное хранилище, адаптированное под нужды системы видеонаблюдения.
- Возможность использования старых смартфонов и планшетов в качестве камер.
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