Chatspin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SMV Co.
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,42 Мб
Chatspin - видеочат для Android, который предлагает быстрые знакомства со случайными людьми со всего мира или поблизости от вас через камеру вашего смартфона. Отсутствие профилей позволяет использовать Chatspin анонимно.
Ключевые возможности Chatspin:
- Видеочат в прямом эфире со случайными незнакомцами.
- Видеофильтры делают знакомство с новыми людьми веселым.
- Быстрые чаты со случайными людьми со всего мира или поблизости от вас.
- Проведите пальцем вправо, чтобы начать новый чат и познакомиться с новым человеком.
- Подключайтесь к видеочатам быстро и легко.
- Общение со случайными людьми лицом к лицу.
- Отсутствие профилей позволяет использовать Chatspin анонимно.
- Общайтесь с людьми поблизости или по всему миру, используя фильтры по местоположению.
- Общайтесь только с девушками или парнями в зависимости от ваших предпочтений.
- Качественный HD-видеопоток.
- А также много других интересных функций.
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