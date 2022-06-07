Chatspin для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,42 Мб
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Chatspin - видеочат для Android, который предлагает быстрые знакомства со случайными людьми со всего мира или поблизости от вас через камеру вашего смартфона. Отсутствие профилей позволяет использовать Chatspin анонимно.

Ключевые возможности Chatspin:

  • Видеочат в прямом эфире со случайными незнакомцами.
  • Видеофильтры делают знакомство с новыми людьми веселым.
  • Быстрые чаты со случайными людьми со всего мира или поблизости от вас.
  • Проведите пальцем вправо, чтобы начать новый чат и познакомиться с новым человеком.
  • Подключайтесь к видеочатам быстро и легко.
  • Общение со случайными людьми лицом к лицу.
  • Отсутствие профилей позволяет использовать Chatspin анонимно.
  • Общайтесь с людьми поблизости или по всему миру, используя фильтры по местоположению.
  • Общайтесь только с девушками или парнями в зависимости от ваших предпочтений.
  • Качественный HD-видеопоток.
  • А также много других интересных функций.
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