​Arenti — приложение для удаленного управления камерами видеонаблюдения и просмотра изображения в режиме реального времени, которое предназначено для контроля жилых помещений, офисов, складов, магазинов и других объектов, где требуется постоянное наблюдение.

Программа поддерживает стабильное соединение с камерами через интернет и обеспечивает передачу видео и звука с минимальной задержкой. Дополнительно предусмотрены интеллектуальные функции анализа изображения, позволяющие автоматически определять различные события и отправлять уведомления только при обнаружении заданных объектов, благодаря чему сократить количество ложных срабатываний и быстрее реагировать на происходящее. Приложение подходит как для домашнего использования, так и для решения задач удаленного мониторинга на небольших коммерческих объектах.

Список основных возможностей Arenti: