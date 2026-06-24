Arenti для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hangzhou Arenti Technology Co., Ltd.
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|132.16 Мб
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Arenti — приложение для удаленного управления камерами видеонаблюдения и просмотра изображения в режиме реального времени, которое предназначено для контроля жилых помещений, офисов, складов, магазинов и других объектов, где требуется постоянное наблюдение.
Программа поддерживает стабильное соединение с камерами через интернет и обеспечивает передачу видео и звука с минимальной задержкой. Дополнительно предусмотрены интеллектуальные функции анализа изображения, позволяющие автоматически определять различные события и отправлять уведомления только при обнаружении заданных объектов, благодаря чему сократить количество ложных срабатываний и быстрее реагировать на происходящее. Приложение подходит как для домашнего использования, так и для решения задач удаленного мониторинга на небольших коммерческих объектах.
Список основных возможностей Arenti:
- Удаленный просмотр видео с подключенных камер в режиме реального времени.
- Передача изображения и звука через защищенное сетевое соединение.
- Получение уведомлений при обнаружении движения и других заданных событий.
- Использование алгоритмов искусственного интеллекта для распознавания людей, домашних животных и посылок.
- Поддержка просмотра нескольких устройств в одном приложении.
- Доступ к сохраненным видеозаписям и архиву наблюдения.
- Быстрое подключение совместимых камер и удобное управление их настройками.
- Работа с системой домашнего и офисного видеонаблюдения через единый интерфейс.
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Admin
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