Arenti для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:132.16 Мб
СКАЧАТЬ
Arenti скриншот № 1
Arenti скриншот № 2
Arenti скриншот № 3
Arenti скриншот № 4

Arenti — приложение для удаленного управления камерами видеонаблюдения и просмотра изображения в режиме реального времени, которое предназначено для контроля жилых помещений, офисов, складов, магазинов и других объектов, где требуется постоянное наблюдение.

Программа поддерживает стабильное соединение с камерами через интернет и обеспечивает передачу видео и звука с минимальной задержкой. Дополнительно предусмотрены интеллектуальные функции анализа изображения, позволяющие автоматически определять различные события и отправлять уведомления только при обнаружении заданных объектов, благодаря чему сократить количество ложных срабатываний и быстрее реагировать на происходящее. Приложение подходит как для домашнего использования, так и для решения задач удаленного мониторинга на небольших коммерческих объектах.

Список основных возможностей Arenti:

  • Удаленный просмотр видео с подключенных камер в режиме реального времени.
  • Передача изображения и звука через защищенное сетевое соединение.
  • Получение уведомлений при обнаружении движения и других заданных событий.
  • Использование алгоритмов искусственного интеллекта для распознавания людей, домашних животных и посылок.
  • Поддержка просмотра нескольких устройств в одном приложении.
  • Доступ к сохраненным видеозаписям и архиву наблюдения.
  • Быстрое подключение совместимых камер и удобное управление их настройками.
  • Работа с системой домашнего и офисного видеонаблюдения через единый интерфейс.
ТОП-сегодня раздела "Вебкамера"
 

скачать DroidCam Wireless WebcamDroidCam Wireless Webcam 6.28

Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...

скачать tinyCam Monitor FREEtinyCam Monitor FREE 17.2.1

tinyCam Monitor – удаленное видеонаблюдение для Android-устройств. Управляйте сетевыми/IP-камерами,...

скачать Droid DashcamDroid Dashcam 1.0.162

Небольшое и простое в использовании Android-приложение, которое представляет собой...

скачать Alfred ВидеонаблюдениеAlfred Видеонаблюдение 2025.23.0

Бесплатная, надежная, универсальная и простая в эксплуатации домашняя система наблюдение...

скачать ChatspinChatspin 3.9.5

Видеочаты со случайными людьми со всего мира или поблизости от вас через камеру вашего...

скачать LabCameraLabCamera 1.0.24

Инновационное программное обеспечение для научных наблюдений и измерений с...

Отзывы о программе Arenti

Admin

Отзывов о программе Arenti 5.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв