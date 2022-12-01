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Linux File Systems for Windows для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.2.1183 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 6 | Статистика
Размер:37,82 Мб
Linux File Systems for Windows скриншот № 1
Linux File Systems for Windows скриншот № 2
Linux File Systems for Windows скриншот № 3

Linux File Systems for Windows - специализированная программа, которая позволяет управлять разделами типа ExtFS из операционной системы Windows, а не из Linux. Достаточно просто подключить диск с разделами ExtFS, Btrfs или XFS к своему ПК и работайте с любыми файлами на Linux-разделах.

При монтировании томов в режиме записи доступны операции чтения, редактирования, удаления, переименования, создания файлов и папок. Кроме того драйвер позволяет форматировать, проверять и исправлять ошибки на поврежденных томах ExtFS.

Особенности Linux File Systems for Windows:

  • Поддерживаются файловые системы Ext2, Ext3, Ext4, Btrfs, XFS.
  • При монтировании томов в режиме записи доступны операции чтения, редактирования, удаления, переименования, создания файлов и папок.
  • Драйвер запускается при старте системы. Подключенные диски монтируются автоматически.
  • Драйвер позволяет форматировать, проверять и исправлять ошибки на поврежденных томах ExtFS.
  • Поддержка всех локализаций ОС, включая нелатинские алфавиты.
  • Поддержка LVM (Logical Volume Management — Менеджера логических томов).
  • Управление драйвером из командной строки.
  • Возможность использовать большинство сторонних приложений для работы с файлами, включая утилиту шифрования TrueCrypt и ей подобные (только в режиме файл-контейнера).
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