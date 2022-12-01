Linux File Systems for Windows для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.2.1183 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Paragon Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 | Статистика
|Размер:
|37,82 Мб
Linux File Systems for Windows - специализированная программа, которая позволяет управлять разделами типа ExtFS из операционной системы Windows, а не из Linux. Достаточно просто подключить диск с разделами ExtFS, Btrfs или XFS к своему ПК и работайте с любыми файлами на Linux-разделах.
При монтировании томов в режиме записи доступны операции чтения, редактирования, удаления, переименования, создания файлов и папок. Кроме того драйвер позволяет форматировать, проверять и исправлять ошибки на поврежденных томах ExtFS.
Особенности Linux File Systems for Windows:
- Поддерживаются файловые системы Ext2, Ext3, Ext4, Btrfs, XFS.
- При монтировании томов в режиме записи доступны операции чтения, редактирования, удаления, переименования, создания файлов и папок.
- Драйвер запускается при старте системы. Подключенные диски монтируются автоматически.
- Драйвер позволяет форматировать, проверять и исправлять ошибки на поврежденных томах ExtFS.
- Поддержка всех локализаций ОС, включая нелатинские алфавиты.
- Поддержка LVM (Logical Volume Management — Менеджера логических томов).
- Управление драйвером из командной строки.
- Возможность использовать большинство сторонних приложений для работы с файлами, включая утилиту шифрования TrueCrypt и ей подобные (только в режиме файл-контейнера).
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