Linux File Systems for Windows - специализированная программа, которая позволяет управлять разделами типа ExtFS из операционной системы Windows, а не из Linux. Достаточно просто подключить диск с разделами ExtFS, Btrfs или XFS к своему ПК и работайте с любыми файлами на Linux-разделах.

При монтировании томов в режиме записи доступны операции чтения, редактирования, удаления, переименования, создания файлов и папок. Кроме того драйвер позволяет форматировать, проверять и исправлять ошибки на поврежденных томах ExtFS.

Особенности Linux File Systems for Windows: