Unimeal для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 | Статистика
Размер:43,94 Мб
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Unimeal - приложение с программой тренировок, диетой, благодаря которому можно оставаться в форме и здоровыми до конца своих дней. Имеется индивидуальный план питания, основанный на ваших уникальных предпочтениях и потребностях в еде, списки покупок, которые сделают ваш поход за продуктами приятным, домашние тренировки, созданные профессиональными тренерами для ускорения метаболизма, система напоминаний и уведомлений для создания новых здоровых привычек, база данных, углубляющая ваши знания о потере веса для формирования здорового образа мышления и пр.

Особенности Unimeal:

  • Подсчитывайте съеденные калории (углеводы, белки и жиры) с помощью калькулятора калорий. У нас есть таблица калорийности с более чем 1 миллионом продуктов.
  • Отслеживайте калории из вашего плана питания и наблюдайте за ежедневным прогрессом.
  • Записывайте свой вес в журнал прогресса с помощью трекера веса.
  • Разделите свою большую цель по снижению веса на множество маленьких.
  • Отслеживайте свой водный баланс, чтобы контролировать, насколько вы гидратированы в течение дня.
  • Каждый день получайте новую тренировку и отслеживайте свою активность в разделе "Дневник".
  • Выбирайте из десятков фитнес-программ: приведите в тонус попу и брюшной пресс; подтяните спину, руки и ноги.
  • Узнайте все о диетах, питательных веществах, витаминах, здоровом питании, спорте и многом другом.
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