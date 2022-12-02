Unimeal - приложение с программой тренировок, диетой, благодаря которому можно оставаться в форме и здоровыми до конца своих дней. Имеется индивидуальный план питания, основанный на ваших уникальных предпочтениях и потребностях в еде, списки покупок, которые сделают ваш поход за продуктами приятным, домашние тренировки, созданные профессиональными тренерами для ускорения метаболизма, система напоминаний и уведомлений для создания новых здоровых привычек, база данных, углубляющая ваши знания о потере веса для формирования здорового образа мышления и пр.

Особенности Unimeal: