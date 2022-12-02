Unimeal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Uniwell
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 | Статистика
|Размер:
|43,94 Мб
Unimeal - приложение с программой тренировок, диетой, благодаря которому можно оставаться в форме и здоровыми до конца своих дней. Имеется индивидуальный план питания, основанный на ваших уникальных предпочтениях и потребностях в еде, списки покупок, которые сделают ваш поход за продуктами приятным, домашние тренировки, созданные профессиональными тренерами для ускорения метаболизма, система напоминаний и уведомлений для создания новых здоровых привычек, база данных, углубляющая ваши знания о потере веса для формирования здорового образа мышления и пр.
Особенности Unimeal:
- Подсчитывайте съеденные калории (углеводы, белки и жиры) с помощью калькулятора калорий. У нас есть таблица калорийности с более чем 1 миллионом продуктов.
- Отслеживайте калории из вашего плана питания и наблюдайте за ежедневным прогрессом.
- Записывайте свой вес в журнал прогресса с помощью трекера веса.
- Разделите свою большую цель по снижению веса на множество маленьких.
- Отслеживайте свой водный баланс, чтобы контролировать, насколько вы гидратированы в течение дня.
- Каждый день получайте новую тренировку и отслеживайте свою активность в разделе "Дневник".
- Выбирайте из десятков фитнес-программ: приведите в тонус попу и брюшной пресс; подтяните спину, руки и ноги.
- Узнайте все о диетах, питательных веществах, витаминах, здоровом питании, спорте и многом другом.
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Отзывы о программе Unimeal
Admin
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