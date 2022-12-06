Windows Build Identifier - приложение которое предназначено для того, чтобы пользователи могли автоматически определять сборку операционной системы Windows и ее характеристики из различных носителей и форматов.

Сборки операционных систем Windows отличаются разными параметрами, и это касается как характеристик самой системы, так и носителя и формата, на который она устанавливается. Поэтому возможность определить характеристики сборки до начала установки может оказаться ценным преимуществом. Конечно, существует несколько способов сделать это, но специализированное программное обеспечение, такое как Windows Build Identifier, может предоставить пользователям возможность узнать характеристики сборки перед установкой.

Основной принцип работы приложения заключается в сборе информации WIM и ее сохранения в файл формата XML, независимо от формата входных данных. В дальнейшем проводится оценка полученного содержимого и соответствующие образы оцениваются в соответствии с XML-файлом.

Задействована система предустановленных флагов и индексов обработки, которая позволяет пользователям узнать о состоянии среды предустановки. Ряд параметров, таких как мажорная и минорная версии, номер сборки, дельта-версия и другие, затем предоставляются в CMD.