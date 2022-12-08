Vovsoft Desktop Diary для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|5,37 Мб
Vovsoft Desktop Diary - это удобное приложение для ведения заметок, которое позволяет заблокировать личный кабинет паролем, не давая посторонним людям доступа к вашим личным данным. Вы можете использовать его для записи своих заметок, а также для сохранения важных напоминаний.
Главное окно включает календарь, который можно использовать для навигации между датами/записями, а встроенная функция поиска может сделать эту задачу еще проще. Программа имеет широкий выбор тем и позволяет выбрать любой из шрифтов, установленных в вашей системе, а также изменить стиль текста.
Текст можно форматировать по своему усмотрению, регулируя выравнивание, вставляя маркированный список или изменяя размер, тип и цвет шрифта. Вы также можете переключаться между жирным, курсивом, подчеркиванием и зачеркиванием, используя курсор мыши или комбинации горячих клавиш.
Можно создать несколько учетных записей пользователей. При этом невозможно получить доступ к хранимой информации без предварительного ввода правильного пароля. Кроме того, программа позволяет создавать зашифрованные резервные копии, так что при необходимости вы всегда сможете восстановить свои данные.
Легковесная небольшая утилита, которая возвращает хорошо знакомую пользователям Windows 7 и...
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...
Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах...
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....
Напоминалка - простая портативная (не требующая инсталляции в систему) программа, которая...
Отзывы о программе Vovsoft Desktop Diary
Admin
Отзывов о программе Vovsoft Desktop Diary 1.5 пока нет, можете добавить...