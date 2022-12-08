Vovsoft Desktop Diary для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:5,37 Мб
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Vovsoft Desktop Diary - это удобное приложение для ведения заметок, которое позволяет заблокировать личный кабинет паролем, не давая посторонним людям доступа к вашим личным данным. Вы можете использовать его для записи своих заметок, а также для сохранения важных напоминаний.

Главное окно включает календарь, который можно использовать для навигации между датами/записями, а встроенная функция поиска может сделать эту задачу еще проще. Программа имеет широкий выбор тем и позволяет выбрать любой из шрифтов, установленных в вашей системе, а также изменить стиль текста.

Текст можно форматировать по своему усмотрению, регулируя выравнивание, вставляя маркированный список или изменяя размер, тип и цвет шрифта. Вы также можете переключаться между жирным, курсивом, подчеркиванием и зачеркиванием, используя курсор мыши или комбинации горячих клавиш.

Можно создать несколько учетных записей пользователей. При этом невозможно получить доступ к хранимой информации без предварительного ввода правильного пароля. Кроме того, программа позволяет создавать зашифрованные резервные копии, так что при необходимости вы всегда сможете восстановить свои данные.

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