aProfiles - это приложение для автоматизации задач на Android с профилями, правилами, дополнениями и журналами. Оно может автоматизировать широкий спектр задач, выполнять несколько действий одновременно и уведомлять пользователя.

Приложение поставляется с несколькими уже созданными профилями с правилами, касающимися отключения звука и вибрации, ночного режима и режима низкого энергопотребления. Нажмите кнопку "Плюс", чтобы создать новый профиль, дать ему имя и настроить уведомления.

Каждый профиль может хранить и выполнять несколько действий. Выберите, что должно делать устройство при подключении к домашней сети WiFi, включите или отключите соединение Bluetooth, отрегулируйте яркость, запустите различные приложения, отключите звук или вибрацию, а также воспроизведение или паузу музыки. Это лишь несколько типов действий, которые вы можете добавить. В правом верхнем углу находится кнопка поиска. Введите ключевое слово, чтобы узнать, есть ли какие-либо связанные действия.

В зависимости от ваших потребностей вы можете захотеть выполнять некоторые действия на основе заданных условий. Раздел Автоправила - это то место, куда вам нужно перейти для создания таких правил. Для каждой записи можно указать начальный профиль и определить время окончания, разрешить уведомления, установить уровень приоритета, определить условия и состояния и использовать логические операторы.

Зайдите в раздел "Настройки", чтобы создать резервную копию или восстановить данные приложения, изменить тему и цвет, настроить разрешения приложения или установить аддоны.