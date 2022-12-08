aProfiles для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,89 Мб
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aProfiles - это приложение для автоматизации задач на Android с профилями, правилами, дополнениями и журналами. Оно может автоматизировать широкий спектр задач, выполнять несколько действий одновременно и уведомлять пользователя.

Приложение поставляется с несколькими уже созданными профилями с правилами, касающимися отключения звука и вибрации, ночного режима и режима низкого энергопотребления. Нажмите кнопку "Плюс", чтобы создать новый профиль, дать ему имя и настроить уведомления.

Каждый профиль может хранить и выполнять несколько действий. Выберите, что должно делать устройство при подключении к домашней сети WiFi, включите или отключите соединение Bluetooth, отрегулируйте яркость, запустите различные приложения, отключите звук или вибрацию, а также воспроизведение или паузу музыки. Это лишь несколько типов действий, которые вы можете добавить. В правом верхнем углу находится кнопка поиска. Введите ключевое слово, чтобы узнать, есть ли какие-либо связанные действия.

В зависимости от ваших потребностей вы можете захотеть выполнять некоторые действия на основе заданных условий. Раздел Автоправила - это то место, куда вам нужно перейти для создания таких правил. Для каждой записи можно указать начальный профиль и определить время окончания, разрешить уведомления, установить уровень приоритета, определить условия и состояния и использовать логические операторы.

Зайдите в раздел "Настройки", чтобы создать резервную копию или восстановить данные приложения, изменить тему и цвет, настроить разрешения приложения или установить аддоны.

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