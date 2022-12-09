RuleBot для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KF Software House
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,15 Мб
RuleBot - приложение для автоматизации ежедневных действий с телефоном, запуска правил на основе условий и триггеров. RuleBot - это приложение автоматизации для вашего устройства Android с широким набором условий и действий на выбор. Перед началом работы следует убедиться, что вы разрешили приложению работать в фоновом режиме.
По умолчанию приложение поставляется с длинным списком примеров правил. Запуск события при подключении телефона к определенной сети WiFi, воспроизведение звука при завершении зарядки, вибрация при выключенном экране, открытие приложения при подключенных наушниках - вот лишь несколько примеров правил.
Есть также экран основных правил, где можно создавать правила на основе определенных событий, добавлять условия и запускать действия. События могут быть связаны с расписанием, входящими или исходящими вызовами, SMS, поведением экрана, состоянием батареи, сетевыми подключениями или подключением к электросети. Условия могут иметь несколько вариантов выбора, основанных на количестве установленных приложений, ориентации экрана, уровне громкости или данных и времени.
Действия, как и условия, могут иметь несколько вариантов выбора. Можно выбрать отключение сигнала, уменьшение громкости, регулировку яркости экрана или пробуждение экрана при выполнении соответствующих условий. А если вам этого недостаточно, откройте главное меню в левом верхнем углу и создайте правила на основе переменных или местоположения.
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Admin
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