RuleBot для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,15 Мб
RuleBot скриншот № 2
RuleBot скриншот № 3
RuleBot скриншот № 4

RuleBot - приложение для автоматизации ежедневных действий с телефоном, запуска правил на основе условий и триггеров. RuleBot - это приложение автоматизации для вашего устройства Android с широким набором условий и действий на выбор. Перед началом работы следует убедиться, что вы разрешили приложению работать в фоновом режиме.

По умолчанию приложение поставляется с длинным списком примеров правил. Запуск события при подключении телефона к определенной сети WiFi, воспроизведение звука при завершении зарядки, вибрация при выключенном экране, открытие приложения при подключенных наушниках - вот лишь несколько примеров правил.

Есть также экран основных правил, где можно создавать правила на основе определенных событий, добавлять условия и запускать действия. События могут быть связаны с расписанием, входящими или исходящими вызовами, SMS, поведением экрана, состоянием батареи, сетевыми подключениями или подключением к электросети. Условия могут иметь несколько вариантов выбора, основанных на количестве установленных приложений, ориентации экрана, уровне громкости или данных и времени.

Действия, как и условия, могут иметь несколько вариантов выбора. Можно выбрать отключение сигнала, уменьшение громкости, регулировку яркости экрана или пробуждение экрана при выполнении соответствующих условий. А если вам этого недостаточно, откройте главное меню в левом верхнем углу и создайте правила на основе переменных или местоположения.

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