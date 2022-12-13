Tachiyomi для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.14.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:65,52 Мб
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Tachiyomi - бесплатная программа для чтения манги с открытым исходным кодом для Android. Присутствует возможность онлайн и оффлайн чтения из более чем тысячи источников, имеется функция автоматического отслеживания своей манги с помощью MyAnimeList, AniList, MangaUpdates, Shikimori, Bangumi и Kitsu. Также доступно несколько режимов чтения, пользовательские цветовые фильтры и другие настройки.

Особенности Tachiyomi:

  • Онлайн чтение из различных источников.
  • Локальное чтение загруженного контента.
  • Настраиваемый ридер с несколькими видами просмотра, направлениями чтения и другими настройками.
  • Поддержка трекеров: MyAnimeList, AniList, Kitsu, MangaUpdates, Shikimori и Bangumi.
  • Категории для организации вашей библиотеки.
  • Светлые и темные темы.
  • Планирование обновления библиотеки для получения новых глав.
  • Создание резервных копий локально для чтения в автономном режиме или на предпочитаемом облачном сервисе.
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