Tachiyomi - бесплатная программа для чтения манги с открытым исходным кодом для Android. Присутствует возможность онлайн и оффлайн чтения из более чем тысячи источников, имеется функция автоматического отслеживания своей манги с помощью MyAnimeList, AniList, MangaUpdates, Shikimori, Bangumi и Kitsu. Также доступно несколько режимов чтения, пользовательские цветовые фильтры и другие настройки.

Особенности Tachiyomi: