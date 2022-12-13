Tachiyomi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.14.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tachiyomi
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|65,52 Мб
Tachiyomi - бесплатная программа для чтения манги с открытым исходным кодом для Android. Присутствует возможность онлайн и оффлайн чтения из более чем тысячи источников, имеется функция автоматического отслеживания своей манги с помощью MyAnimeList, AniList, MangaUpdates, Shikimori, Bangumi и Kitsu. Также доступно несколько режимов чтения, пользовательские цветовые фильтры и другие настройки.
Особенности Tachiyomi:
- Онлайн чтение из различных источников.
- Локальное чтение загруженного контента.
- Настраиваемый ридер с несколькими видами просмотра, направлениями чтения и другими настройками.
- Поддержка трекеров: MyAnimeList, AniList, Kitsu, MangaUpdates, Shikimori и Bangumi.
- Категории для организации вашей библиотеки.
- Светлые и темные темы.
- Планирование обновления библиотеки для получения новых глав.
- Создание резервных копий локально для чтения в автономном режиме или на предпочитаемом облачном сервисе.
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