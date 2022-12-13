NUKE Studio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $5,518
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|14.0v1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Foundry
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,94 Гб
NUKE Studio - великолепная программа, которая по своей сути является мировым стандартом в 3D-композитинге и пост-обработке, а также широко использовался в подавляющем большинстве голливудских фильмов, такими студиями как Digital Domain, Walt Disney Animation Studios, DreamWorks Animation, Sony Pictures, Framestore и др. Применяется для редактирования видеороликов или очереди изображений (секвенций), при обработке, наложении эффектов, финальной сборке иотснятого видеоматериала, при создании рекламных роликов, мультфильмов и пр.
Приложение сочетает в себе функции видеоредактора, предлагает расширенную временную шкалу Hiero и рабочие процессы для сведения. Многодорожечный таймлайн позволяет воспроизводить, просматривать и редактировать многослойные последовательности видео, CG и звуковых дорожек. Имеются дополнительные инструменты, включающие плоскостное отслеживание, отслеживание с 3D-камер, 3D-модель, системы частиц, искажение объектива и расширенную коррекцию.
Присутствует компоновать неограниченное количество треков, вмещающих множество клипов, объединять дорожки и легко создавать оверлеи, добавлять спецэффекты и др. Программа позволит без использования сторонних плагинов производить окончательную сборку ролика, быстро отображать превью и рендеринг, а также работать с видео высоких форматов вплоть до 10К.
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