NUKE Studio для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $5,518
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:14.0v1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,94 Гб
NUKE Studio скриншот № 1
NUKE Studio скриншот № 2
NUKE Studio скриншот № 3
NUKE Studio скриншот № 4

NUKE Studio - великолепная программа, которая по своей сути является мировым стандартом в 3D-композитинге и пост-обработке, а также широко использовался в подавляющем большинстве голливудских фильмов, такими студиями как Digital Domain, Walt Disney Animation Studios, DreamWorks Animation, Sony Pictures, Framestore и др. Применяется для редактирования видеороликов или очереди изображений (секвенций), при обработке, наложении эффектов, финальной сборке иотснятого видеоматериала, при создании рекламных роликов, мультфильмов и пр.

Приложение сочетает в себе функции видеоредактора, предлагает расширенную временную шкалу Hiero и рабочие процессы для сведения. Многодорожечный таймлайн позволяет воспроизводить, просматривать и редактировать многослойные последовательности видео, CG и звуковых дорожек. Имеются дополнительные инструменты, включающие плоскостное отслеживание, отслеживание с 3D-камер, 3D-модель, системы частиц, искажение объектива и расширенную коррекцию.

Присутствует компоновать неограниченное количество треков, вмещающих множество клипов, объединять дорожки и легко создавать оверлеи, добавлять спецэффекты и др. Программа позволит без использования сторонних плагинов производить окончательную сборку ролика, быстро отображать превью и рендеринг, а также работать с видео высоких форматов вплоть до 10К.

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