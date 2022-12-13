Document Manager - программа обеспечивает легкий доступ к документам на вашем ПК. Вы можете управлять файлами Word, Excel, Powerpoint и PDF, а также можете настроить типы файлов, которыми хотите управлять. Независимо от того, являетесь ли вы опытным пользователем или новичком, вы все равно сможете извлечь максимум пользы из этого приложения, поскольку оно не требует технических навыков.

По сути, вам нужно только выбрать каталог, в котором вы храните свои документы, после чего Vovsoft Document Manager группирует их в соответствии с типами файлов (программа поддерживает несколько форматов файлов, включая файлы Word, Excel, PowerPoint и PDF). Кроме того, вы можете создать пользовательскую категорию, в которой можно определить наиболее интересующие вас форматы.

Вы можете не только получить список всех файлов, соответствующих определенному критерию сортировки, но и получить доступ к некоторым дополнительным действиям. Например можно открыть документ в программе, связанной с ним по умолчанию, переименовать его, удалить из списка или стереть его без необходимости доступа к его родному каталогу. Присутствует возможность скопировать файлы (или имена файлов) в буфер обмена. Списки файлов можно экспортировать в TXT или CSV.