Talk & Translate - приложение для перевода текста или речи с одного языка на другой. Talk & Translate представляет собой комбинацию приложения для перевода речи и приложения для перевода текста, позволяя пользователям говорить на одном языке и переводить свои слова на другой язык, а также переводить письменный текст с одного языка на другой. Это полезно для людей, как для путешественников, так и для тех, кто изучает иностранные языки.

Зайдите на главный экран и с помощью голоса произнесите выражение, которое нужно перевести, запишите слова с помощью клавиатуры или воспользуйтесь камерой телефона и наведите на изображение, которое нужно перевести. С помощью технологии оптического распознавания символов (OCR) устройство сканирует текст на экране, а затем переводит его на нужный язык. Также есть кнопка чтения вслух, которая поможет воспроизвести переведенный текст.

Приложение включает широкий список поддерживаемых языков, включая английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, греческий и пр. Зайдите на экран словаря и найдите конкретные слова для перевода с одного языка на другой.