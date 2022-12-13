Talk & Translate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.3.649 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MobiSystems
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,51 Мб
Talk & Translate - приложение для перевода текста или речи с одного языка на другой. Talk & Translate представляет собой комбинацию приложения для перевода речи и приложения для перевода текста, позволяя пользователям говорить на одном языке и переводить свои слова на другой язык, а также переводить письменный текст с одного языка на другой. Это полезно для людей, как для путешественников, так и для тех, кто изучает иностранные языки.
Зайдите на главный экран и с помощью голоса произнесите выражение, которое нужно перевести, запишите слова с помощью клавиатуры или воспользуйтесь камерой телефона и наведите на изображение, которое нужно перевести. С помощью технологии оптического распознавания символов (OCR) устройство сканирует текст на экране, а затем переводит его на нужный язык. Также есть кнопка чтения вслух, которая поможет воспроизвести переведенный текст.
Приложение включает широкий список поддерживаемых языков, включая английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, греческий и пр. Зайдите на экран словаря и найдите конкретные слова для перевода с одного языка на другой.
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