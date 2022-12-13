Talk & Translate для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.3.649 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,51 Мб
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Talk & Translate скриншот № 2
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Talk & Translate скриншот № 4

Talk & Translate - приложение для перевода текста или речи с одного языка на другой. Talk & Translate представляет собой комбинацию приложения для перевода речи и приложения для перевода текста, позволяя пользователям говорить на одном языке и переводить свои слова на другой язык, а также переводить письменный текст с одного языка на другой. Это полезно для людей, как для путешественников, так и для тех, кто изучает иностранные языки.

Зайдите на главный экран и с помощью голоса произнесите выражение, которое нужно перевести, запишите слова с помощью клавиатуры или воспользуйтесь камерой телефона и наведите на изображение, которое нужно перевести. С помощью технологии оптического распознавания символов (OCR) устройство сканирует текст на экране, а затем переводит его на нужный язык. Также есть кнопка чтения вслух, которая поможет воспроизвести переведенный текст.

Приложение включает широкий список поддерживаемых языков, включая английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, греческий и пр. Зайдите на экран словаря и найдите конкретные слова для перевода с одного языка на другой.

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