KeyScrambler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.17.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|QFX Software Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,48 Мб
KeyScrambler - утилита для шифрования нажимаемых пользователем клавиш на ПК, благодаря чему осуществляется защита личных данных от клавиатурных шпионов. Позволяет защищать все персональные данные, вводимые на веб-страницах, будь-то пароль или номер кредитной карты, строка поиска или просто адрес почты.
Особенности KeyScrambler:
Шифрует каждое нажатие клавиши в режиме реального времени во всех основных браузерах (банковские логины, номера кредитных карт, поисковые запросы, веб-формы, электронные письма и т. д.).
- Помимо всех основных браузеров, KeyScrambler поддерживает широкий спектр сторонних приложений, включая мессенджеры, менеджеры паролей, онлайн-игры и многое другое.
- Если в ваш компьютер пробрался кейлоггер, но ему удалось избежать обнаружения, KeyScrambler все равно будет работать, защищая введенную вами информацию, а кейлоггеру останется только бессмысленное нагромождение символов для кражи.
- Уникальная функция Anti-Keystroke-Profiling, которая защищает вашу конфиденциальность, изменяя ритм нажатия клавиш, чтобы предотвратить эксплойты, направленные на отслеживание нажатия клавиш.
- Малый размер (составляет ~1,5 МБ). Для работы KeyScrambler требуется мало ресурсов и минимальное обслуживание.
- Установка KeyScrambler занимает всего минуту, и вы будете получать уведомления о новых обновлениях.
- Продуманная конструкция KeyScrambler позволяет вам видеть, как шифруются ваши нажатия клавиш в реальном времени.
- KeyScrambler работает с большинством пакетов безопасности и методов аутентификации. Он защищает мастер-пароли во всех поддерживаемых менеджерах паролей.
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Отзывы о программе KeyScrambler
Admin
Отзывов о программе KeyScrambler 3.17.0.0 пока нет, можете добавить...