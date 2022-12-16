KeyScrambler для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.17.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,48 Мб
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KeyScrambler - утилита для шифрования нажимаемых пользователем клавиш на ПК, благодаря чему осуществляется защита личных данных от клавиатурных шпионов. Позволяет защищать все персональные данные, вводимые на веб-страницах, будь-то пароль или номер кредитной карты, строка поиска или просто адрес почты.

Особенности KeyScrambler:

Шифрует каждое нажатие клавиши в режиме реального времени во всех основных браузерах (банковские логины, номера кредитных карт, поисковые запросы, веб-формы, электронные письма и т. д.).

  • Помимо всех основных браузеров, KeyScrambler поддерживает широкий спектр сторонних приложений, включая мессенджеры, менеджеры паролей, онлайн-игры и многое другое.
  • Если в ваш компьютер пробрался кейлоггер, но ему удалось избежать обнаружения, KeyScrambler все равно будет работать, защищая введенную вами информацию, а кейлоггеру останется только бессмысленное нагромождение символов для кражи.
  • Уникальная функция Anti-Keystroke-Profiling, которая защищает вашу конфиденциальность, изменяя ритм нажатия клавиш, чтобы предотвратить эксплойты, направленные на отслеживание нажатия клавиш.
  • Малый размер (составляет ~1,5 МБ). Для работы KeyScrambler требуется мало ресурсов и минимальное обслуживание.
  • Установка KeyScrambler занимает всего минуту, и вы будете получать уведомления о новых обновлениях.
  • Продуманная конструкция KeyScrambler позволяет вам видеть, как шифруются ваши нажатия клавиш в реальном времени.
  • KeyScrambler работает с большинством пакетов безопасности и методов аутентификации. Он защищает мастер-пароли во всех поддерживаемых менеджерах паролей.
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