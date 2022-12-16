KeyScrambler - утилита для шифрования нажимаемых пользователем клавиш на ПК, благодаря чему осуществляется защита личных данных от клавиатурных шпионов. Позволяет защищать все персональные данные, вводимые на веб-страницах, будь-то пароль или номер кредитной карты, строка поиска или просто адрес почты.

Особенности KeyScrambler:

Шифрует каждое нажатие клавиши в режиме реального времени во всех основных браузерах (банковские логины, номера кредитных карт, поисковые запросы, веб-формы, электронные письма и т. д.).