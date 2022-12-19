Zintego для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Monster Brain Studios Limited
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,13 Мб
Zintego - это приложение для выставления счетов и ведения бухгалтерского учета, которое позволяет пользователям создавать и управлять счетами-фактурами и другими финансовыми документами на своих смартфонах. Оно включает в себя функции и опции для создания и настройки счетов с информацией о компании и брендингом, возможность добавления и управления клиентами, а также возможность отслеживания платежей и управления расходами, доходами и другими финансовыми данными.
В приложении есть несколько окон для управления счетами, сметами, клиентами, элементами и отчетами. Чтобы создать счет, откройте окно Счета, назначьте его клиенту, добавьте соответствующие пункты и примечания, подпишите его, введите сумму платежа и, при необходимости, инструкции.
Окна Клиенты и Элементы позволяют добавлять новые записи, примечания и детали, а также соответствующую информацию о контактах, адресах и расходах.
В окне Отчеты представлен обзор ваших клиентов, счетов и платежей. Вы можете использовать это окно для отслеживания доходов, расходов и общих финансовых показателей, а также для выявления тенденций и закономерностей в вашем бизнесе.
Вы можете просматривать подробные отчеты по отдельным клиентам, счетам и платежам, а также создавать пользовательские отчеты на основе определенных критериев. Это окно является важным инструментом, позволяющим следить за своими финансами и принимать обоснованные бизнес-решения.
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