Hasleo Backup Suite Free - это бесплатная программа для резервного копирования и восстановления Windows, которая включает в себя функции резервного копирования, восстановления и клонирования. Предназначена для пользователей операционной системы Windows и может использоваться как на ПК, так и на серверах Windows.

Функция резервного копирования и восстановления Hasleo Backup Suite поможет вам создавать резервные копии и восстанавливать операционную систему Windows, диски, разделы и файлы (папки). Функция клонирования в Hasleo Backup Suite поможет вам перенести Windows на другой диск или легко обновить диск до SSD или на диск большей емкости.

Особенности Hasleo Backup Suite Free: