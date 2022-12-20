Hasleo Backup Suite Free для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 build 2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,69 Мб
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Hasleo Backup Suite Free - это бесплатная программа для резервного копирования и восстановления Windows, которая включает в себя функции резервного копирования, восстановления и клонирования. Предназначена для пользователей операционной системы Windows и может использоваться как на ПК, так и на серверах Windows.

Функция резервного копирования и восстановления Hasleo Backup Suite поможет вам создавать резервные копии и восстанавливать операционную систему Windows, диски, разделы и файлы (папки). Функция клонирования в Hasleo Backup Suite поможет вам перенести Windows на другой диск или легко обновить диск до SSD или на диск большей емкости.

Особенности Hasleo Backup Suite Free:

  • Резервное копирование операционной системы Windows и разделов, связанных с загрузкой, включая пользовательские настройки, драйверы и приложения, установленные в этих разделах.
  • Резервное копирование и восстановление дисков/разделов.
  • Резервное копирование определенных файлов (папок) вместо всего диска в другое место для защиты данных, чтобы при необходимости можно было быстро восстановить файлы (папки) из файлов резервного образа.
  • Перенос операционной системы Windows с одного диска на SSD или диск большего размера без переустановки Windows, приложений и драйверов.
  • Возможность полностью клонировать раздел в указанное место на текущем или другом диске и гарантировать, что данные не будут изменены.
  • Поддерживаются различные режимы резервного копирования, вы можете гибко выбирать схемы защиты данных, что позволяет повысить производительность резервного копирования и сэкономить место для хранения, обеспечивая при этом безопасность данных.
  • Создайте расписание для автоматического выполнения задачи резервного копирования на регулярной основе, что позволяет настроить одноразовый, ежедневный, еженедельный, ежемесячный или срабатывающий по событию график резервного копирования для повышения эффективности бизнеса и снижения затрат.
  • Алгоритм шифрования AES может защитить безопасность ваших данных, хранящихся в файле резервного образа, и вы можете выбрать различные степени шифрования для защиты данных.
  • Выбор различных уровней сжатия резервных образов может помочь вам достичь баланса между производительностью резервного копирования и экономией места в хранилище.
  • При выполнении задачи резервного копирования резервный образ разбивается на файлы определенного размера, поэтому файлы резервного образа можно хранить на CD/DVD, USB-накопителе или в разделе FAT32.
  • Возможность преобразовать диск MBR в диск GPT или преобразовать диск GPT в диск MBR путем восстановления или клонирования.
  • И многое другое...
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