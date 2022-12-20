Hasleo Backup Suite Free для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 build 2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hasleo Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,69 Мб
Hasleo Backup Suite Free - это бесплатная программа для резервного копирования и восстановления Windows, которая включает в себя функции резервного копирования, восстановления и клонирования. Предназначена для пользователей операционной системы Windows и может использоваться как на ПК, так и на серверах Windows.
Функция резервного копирования и восстановления Hasleo Backup Suite поможет вам создавать резервные копии и восстанавливать операционную систему Windows, диски, разделы и файлы (папки). Функция клонирования в Hasleo Backup Suite поможет вам перенести Windows на другой диск или легко обновить диск до SSD или на диск большей емкости.
Особенности Hasleo Backup Suite Free:
- Резервное копирование операционной системы Windows и разделов, связанных с загрузкой, включая пользовательские настройки, драйверы и приложения, установленные в этих разделах.
- Резервное копирование и восстановление дисков/разделов.
- Резервное копирование определенных файлов (папок) вместо всего диска в другое место для защиты данных, чтобы при необходимости можно было быстро восстановить файлы (папки) из файлов резервного образа.
- Перенос операционной системы Windows с одного диска на SSD или диск большего размера без переустановки Windows, приложений и драйверов.
- Возможность полностью клонировать раздел в указанное место на текущем или другом диске и гарантировать, что данные не будут изменены.
- Поддерживаются различные режимы резервного копирования, вы можете гибко выбирать схемы защиты данных, что позволяет повысить производительность резервного копирования и сэкономить место для хранения, обеспечивая при этом безопасность данных.
- Создайте расписание для автоматического выполнения задачи резервного копирования на регулярной основе, что позволяет настроить одноразовый, ежедневный, еженедельный, ежемесячный или срабатывающий по событию график резервного копирования для повышения эффективности бизнеса и снижения затрат.
- Алгоритм шифрования AES может защитить безопасность ваших данных, хранящихся в файле резервного образа, и вы можете выбрать различные степени шифрования для защиты данных.
- Выбор различных уровней сжатия резервных образов может помочь вам достичь баланса между производительностью резервного копирования и экономией места в хранилище.
- При выполнении задачи резервного копирования резервный образ разбивается на файлы определенного размера, поэтому файлы резервного образа можно хранить на CD/DVD, USB-накопителе или в разделе FAT32.
- Возможность преобразовать диск MBR в диск GPT или преобразовать диск GPT в диск MBR путем восстановления или клонирования.
- И многое другое...
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