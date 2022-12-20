Google Accessibility Scanner помогает разработчикам выявлять и устранять проблемы доступности в своих приложениях. Работает путем анализа пользовательского интерфейса приложения и предоставления рекомендаций по его улучшению. Доступность относится к разработке продуктов, устройств, услуг или среды для людей с ограниченными возможностями. Цель доступности - обеспечить, чтобы каждый человек мог пользоваться продуктом или услугой, независимо от своих способностей или ограничений.

Приложение работает, анализируя пользовательский интерфейс приложения и предоставляя рекомендации по его улучшению. Оно ищет такие проблемы, как отсутствие или неправильные надписи на кнопках или других элементах пользовательского интерфейса, низкий контраст между цветом текста и фона, а также проблемы с расположением или организацией контента. Кроме того, он дает советы о том, как исправить эти проблемы и сделать приложение более доступным для пользователей с ограниченными возможностями.

Чтобы воспользоваться приложением Accessibility Scanner, достаточно запустить его на своем устройстве Android и нажать кнопку "Начать сканирование". Затем вы используете приложение, как обычно, а сканер проанализирует пользовательский интерфейс и даст рекомендации по мере того, как вы будете перемещаться по приложению. Затем вы можете просмотреть рекомендации и внести необходимые изменения в ваше приложение, чтобы улучшить его доступность.

В сканере предусмотрено два метода анализа: метод записи и метод снимков. Метод записи позволяет проводить анализ пользовательского интерфейса в процессе навигации по различным элементам приложения. При этом вы взаимодействуете с приложением и выполняете задачи так, как вы обычно это делаете, а сканер записывает и анализирует пользовательский интерфейс на предмет наличия проблем с доступностью. Метод снимков, с другой стороны, позволяет сделать один снимок экрана пользовательского интерфейса приложения и проанализировать его на предмет наличия проблем с доступностью.