No Mouse Wheel Zoom для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|839 Кб
No Mouse Wheel Zoom - это инструмент, предназначенный для отключения колесика мыши и функции масштабирования для более приятного просмотра веб-страниц. Работает тихо в фоновом режиме и не требует настройки.
Приложение является портативным, поэтому вы можете начать использовать его сразу после распаковки архива. Стоит отметить, что у утилиты нет интерфейса, а доступ к ней осуществляется из системного трея, где вы можете приостановить ее работу в любое время.
По словам разработчика, вы можете настроить утилиту на отключение колеса мыши для определенных программ, которые вы используете и где эта функция может мешать. Поэтому откройте файл MWNoZoom.ini и добавьте имя класса ([WinClassList]), чтобы прокрутка была заблокирована для соответствующего приложения. Если этот метод не сработает, то следует активировать функцию Блокировать везде в Windows.
Это приложение в основном предназначено для пользователей, которые работают с браузерами и хотят избежать всех неудобств, связанных с нажатием клавиши Ctrl вместе с колесиком мыши или непреднамеренным срабатыванием тачпада с двумя пальцами на ноутбуке. Хотя вы можете найти дополнения для отключения функции масштабирования в популярных браузерах, это может не подойти пользователям, которые работают с несколькими браузерами или предпочитают отключать функцию масштабирования при работе с Microsoft Office или Notepad++.
Если прокрутка мешает вашей работе за компьютером или отвлекает вас от проекта, над которым вы работаете в данный момент, вы можете использовать No Mouse Wheel Zoom для отключения функции прокрутки и/или масштабирования.
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