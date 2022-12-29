No Mouse Wheel Zoom - это инструмент, предназначенный для отключения колесика мыши и функции масштабирования для более приятного просмотра веб-страниц. Работает тихо в фоновом режиме и не требует настройки.

Приложение является портативным, поэтому вы можете начать использовать его сразу после распаковки архива. Стоит отметить, что у утилиты нет интерфейса, а доступ к ней осуществляется из системного трея, где вы можете приостановить ее работу в любое время.

По словам разработчика, вы можете настроить утилиту на отключение колеса мыши для определенных программ, которые вы используете и где эта функция может мешать. Поэтому откройте файл MWNoZoom.ini и добавьте имя класса ([WinClassList]), чтобы прокрутка была заблокирована для соответствующего приложения. Если этот метод не сработает, то следует активировать функцию Блокировать везде в Windows.

Это приложение в основном предназначено для пользователей, которые работают с браузерами и хотят избежать всех неудобств, связанных с нажатием клавиши Ctrl вместе с колесиком мыши или непреднамеренным срабатыванием тачпада с двумя пальцами на ноутбуке. Хотя вы можете найти дополнения для отключения функции масштабирования в популярных браузерах, это может не подойти пользователям, которые работают с несколькими браузерами или предпочитают отключать функцию масштабирования при работе с Microsoft Office или Notepad++.

Если прокрутка мешает вашей работе за компьютером или отвлекает вас от проекта, над которым вы работаете в данный момент, вы можете использовать No Mouse Wheel Zoom для отключения функции прокрутки и/или масштабирования.