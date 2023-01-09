XnView Shell Extension для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,06 Мб
XnView Shell Extension скриншот № 1
XnView Shell Extension скриншот № 2

XnView Shell Extension - расширение для Проводника Windows, которое добавляет в контекстное меню ряд инструментов, связанных с изображениями, включая предварительный просмотр миниатюр, преобразование изображений в различные форматы, информацию об изображении, изменение размера изображения, редактирование метаданных IPTC изображения и другие функции.

Пользователь может выбрать функции, которые необходимо включить в меню, а также настроить размер предварительного просмотра миниатюр. Отличительной особенностью этого расширения является возможность пакетного конвертирования изображений, что избавляет вас от необходимости повторять те же процессы с каждым отдельным изображением.

Если вы много работаете с изображениями, но не хотите запускать полноценный редактор для быстрого изменения размера или конвертирования, это дополнение для контекстного меню выглядит вполне себе очень неплохо.

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