XnView Shell Extension для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pierre-e Gougelet
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,06 Мб
XnView Shell Extension - расширение для Проводника Windows, которое добавляет в контекстное меню ряд инструментов, связанных с изображениями, включая предварительный просмотр миниатюр, преобразование изображений в различные форматы, информацию об изображении, изменение размера изображения, редактирование метаданных IPTC изображения и другие функции.
Пользователь может выбрать функции, которые необходимо включить в меню, а также настроить размер предварительного просмотра миниатюр. Отличительной особенностью этого расширения является возможность пакетного конвертирования изображений, что избавляет вас от необходимости повторять те же процессы с каждым отдельным изображением.
Если вы много работаете с изображениями, но не хотите запускать полноценный редактор для быстрого изменения размера или конвертирования, это дополнение для контекстного меню выглядит вполне себе очень неплохо.
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
Бесплатная программа для просмотра фото всех форматов (JPG, PNG, GIF, RAW, BMP, TIFF, PSD и т.п.), которая...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
Отзывы о программе XnView Shell Extension
Admin
Отзывов о программе XnView Shell Extension 4.1.6 пока нет, можете добавить...