XnView Shell Extension - расширение для Проводника Windows, которое добавляет в контекстное меню ряд инструментов, связанных с изображениями, включая предварительный просмотр миниатюр, преобразование изображений в различные форматы, информацию об изображении, изменение размера изображения, редактирование метаданных IPTC изображения и другие функции.

Пользователь может выбрать функции, которые необходимо включить в меню, а также настроить размер предварительного просмотра миниатюр. Отличительной особенностью этого расширения является возможность пакетного конвертирования изображений, что избавляет вас от необходимости повторять те же процессы с каждым отдельным изображением.

Если вы много работаете с изображениями, но не хотите запускать полноценный редактор для быстрого изменения размера или конвертирования, это дополнение для контекстного меню выглядит вполне себе очень неплохо.