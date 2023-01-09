NovelCat для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Reader Maker
|Категории:
|Чтение книг - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,03 Мб
NovelCat - читайте и пишите романы и другие художественные произведения. Здесь представлена библиотека романов различных жанров, а также инструменты для писателей, позволяющие создавать и публиковать свои произведения.
NovelCat был разработан, чтобы помочь пользователям получить доступ и читать различные романы и другие художественные произведения, а также создавать и публиковать свои произведения. Приложение предлагает такие функции, как настраиваемые параметры чтения, возможность сохранения и синхронизации прогресса, а также взаимодействие с другими читателями и писателями через комментарии и отзывы.
Главное окно приложения разделено на несколько разделов: Библиотека, где можно искать различные названия; Featured, где представлены популярные загрузки; Genres, где романы упорядочены по тегам и названиям; и Mine, где содержатся предпочтения, настройки уведомлений и инструменты для написания.
При выборе названия открывается раздел описания с информацией об авторе, авторских правах и комментариях, а также кнопка закладки, возможность поделиться, список тегов и глав. Раздел описания также содержит краткое описание романа и может включать скриншоты или другие визуальные эффекты.
Для загрузки новых изданий необходимо войти в систему. Это даст вам доступ к широкому спектру категорий, включая лучшие загрузки, списки с сортировкой по темам, избранное редактора, еженедельные подборки и многое другое. Вы также можете просматривать романы с метками и открывать для себя новые названия, основываясь на своих интересах.
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