Image Splitter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,6 Мб
Image Splitter - простой программный инструмент, позволяющий разделить любой графический файл на небольшие части, поддерживающий все популярные форматы.
Эта программа представляет собой программное обеспечение для разделения изображений и фотографий, с помощью которого вы можете разделить одновременно несколько изображений. Можно добавлять изображения по отдельности, перетаскивать их или выбрать папку, в которой они находятся, и позволить программе извлечь все совместимые изображения. Все изображения отображаются в списке, вместе с их шириной и высотой. Вы можете легко задать, какое количество выходных изображений будет создано. Разделенные изображения будут сохранены в выбранной вами директории. Программа также позволяет осуществлять предварительный просмотр перед созданием изображений.
В программе есть опция "Сделать выходные размеры одинаковыми". Если ее включить, все выходные файлы изображений будут иметь одинаковую ширину и высоту. Однако это может привести к тому, что некоторые пиксели на краю изображения будут проигнорированы из-за округления.
Vovsoft Image Splitter поможет легко создавать сетки изображений, выбирая файлы или папки. Остальное приложение сделает за вас. Поддерживаются все популярные форматы, такие как JPEG, PNG, GIF, TIFF и BMP. Конвертация выполняется полностью в автономном режиме.
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