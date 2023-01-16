Image Splitter - простой программный инструмент, позволяющий разделить любой графический файл на небольшие части, поддерживающий все популярные форматы.

Эта программа представляет собой программное обеспечение для разделения изображений и фотографий, с помощью которого вы можете разделить одновременно несколько изображений. Можно добавлять изображения по отдельности, перетаскивать их или выбрать папку, в которой они находятся, и позволить программе извлечь все совместимые изображения. Все изображения отображаются в списке, вместе с их шириной и высотой. Вы можете легко задать, какое количество выходных изображений будет создано. Разделенные изображения будут сохранены в выбранной вами директории. Программа также позволяет осуществлять предварительный просмотр перед созданием изображений.

В программе есть опция "Сделать выходные размеры одинаковыми". Если ее включить, все выходные файлы изображений будут иметь одинаковую ширину и высоту. Однако это может привести к тому, что некоторые пиксели на краю изображения будут проигнорированы из-за округления.

Vovsoft Image Splitter поможет легко создавать сетки изображений, выбирая файлы или папки. Остальное приложение сделает за вас. Поддерживаются все популярные форматы, такие как JPEG, PNG, GIF, TIFF и BMP. Конвертация выполняется полностью в автономном режиме.