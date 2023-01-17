Synctuition MindSpa Meditation для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.32.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:143,36 Мб
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Synctuition MindSpa Meditation скриншот № 3
Synctuition MindSpa Meditation скриншот № 4

Synctuition MindSpa Meditation - приложение, которое было разработано, чтобы предоставить многоуровневую программу обучения медитации, самосознанию, самопознанию, счастью и самоотдаче. И это происходит под расслабляющую музыку и приятные вибрации.

Начните путешествие к релаксу и самопознанию с помощью успокаивающего сочетания звуков. Автономные треки, статистика и история, а также предлагаемые темы являются частью пакета.

Ярлыки основных разделов приложения находятся в нижней части экрана. Доступ к окну "Профиль", "Мои путешествия", "Блог" и "Видео". При первом запуске приложения вам предлагается посмотреть короткий ролик о том, что такое Synctuition и как она работает.

На этом этапе вам предстоит пройти восемь уровней с множеством шагов. Например, первый уровень состоит из двадцати шагов. Каждый шаг представляет собой комбинацию изображений и звуков. Акцент на звуках, потому что рекомендуется использовать наушники, так как приложение обещает передавать 3D-звуки. А некоторые из них вы также можете скачать для воспроизведения в автономном режиме.

Чтобы изменить язык приложения по умолчанию, включить напоминания, установить режим "Не беспокоить", отключить тактильную отдачу, а также управлять хранилищем, перейдите в окно "Настройки приложения".

В разделах "Блог" и "Видео" можно найти новые руководства по интересующим вас темам: интуиция, здоровье и фитнес, сон, успех в бизнесе, любовь и счастье.

Имейте в виду, что приложение предлагает план, основанный на подписке, и некоторые из его функций, треков и видео доступны только для платных аккаунтов. Чтобы узнать, что именно вы получите, если подпишитесь, в приложении есть трейлер к каждому шагу.

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Отзывы о программе Synctuition MindSpa Meditation

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