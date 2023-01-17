Synctuition MindSpa Meditation для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.32.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Synctuition
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|143,36 Мб
Synctuition MindSpa Meditation - приложение, которое было разработано, чтобы предоставить многоуровневую программу обучения медитации, самосознанию, самопознанию, счастью и самоотдаче. И это происходит под расслабляющую музыку и приятные вибрации.
Начните путешествие к релаксу и самопознанию с помощью успокаивающего сочетания звуков. Автономные треки, статистика и история, а также предлагаемые темы являются частью пакета.
Ярлыки основных разделов приложения находятся в нижней части экрана. Доступ к окну "Профиль", "Мои путешествия", "Блог" и "Видео". При первом запуске приложения вам предлагается посмотреть короткий ролик о том, что такое Synctuition и как она работает.
На этом этапе вам предстоит пройти восемь уровней с множеством шагов. Например, первый уровень состоит из двадцати шагов. Каждый шаг представляет собой комбинацию изображений и звуков. Акцент на звуках, потому что рекомендуется использовать наушники, так как приложение обещает передавать 3D-звуки. А некоторые из них вы также можете скачать для воспроизведения в автономном режиме.
Чтобы изменить язык приложения по умолчанию, включить напоминания, установить режим "Не беспокоить", отключить тактильную отдачу, а также управлять хранилищем, перейдите в окно "Настройки приложения".
В разделах "Блог" и "Видео" можно найти новые руководства по интересующим вас темам: интуиция, здоровье и фитнес, сон, успех в бизнесе, любовь и счастье.
Имейте в виду, что приложение предлагает план, основанный на подписке, и некоторые из его функций, треков и видео доступны только для платных аккаунтов. Чтобы узнать, что именно вы получите, если подпишитесь, в приложении есть трейлер к каждому шагу.
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