Keep Software Alive предназначена для автоматического поддержания работы приложений в случае их неожиданного сбоя или закрытия. Программа поддерживает процессы в рабочем состоянии и даже может выполнять запланированные интервальные проверки и перезапускать необходимые процессы в случае сбоев или отказов.

Некоторые процессы и службы склонны к сбоям, эта утилита может автоматически перезапустить их. Все, что вам нужно сделать, это установить "интервал проверки" в секундах и выбрать приложения, которые вы хотите перезапустить. Вы также можете включить параметры запуска командной строки. Утилита предназначена для системных администраторов и опытных пользователей. С помощью этой утилиты вы можете минимизировать остановки приложений.

Эта программа предназначена для выполнения одной задачи - перезапуска процессов/служб. Сначала вам нужно добавить процессы для наблюдения. Как только вы укажете программе следить за запущенным процессом, она будет наблюдать за ним, но не будет реагировать, пока процесс не завершится. Когда процесс, за которым следит программа, завершается по любой причине, независимо от того, был ли он закрыт правильно или нет, программа перезапустит его. Эта программа может следить за несколькими процессами одновременно.

Пользователи имеют возможность искать нужный процесс через простое меню двойного ввода, которое предлагает возможность поиска самого процесса и стартового файла приложения. После того как процесс внесен в список, интервал проверки времени может быть легко установлен.